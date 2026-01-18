「這款菇」超補腦！研究：吃8週就讓人更聰明、不焦慮、睡得好

記者

近年來猴頭菇被認為是「健腦菇」，因它富含的猴頭素與猴頭素A，能刺激神經生長因子，並提升腦源性神經營養因子。(圖／資料照)

近數十年來，菇類的健康效益備受矚目。營養師薛曉晶表示，近年來猴頭菇被認為是「健腦菇」，因其富含的猴頭素與猴頭素A，能刺激神經生長因子，並提升腦源性神經營養因子（BDNF）。有研究發現，中年族群補充猴頭菇萃取物8週後，非語言的認知處理速度明顯進步，BDNF濃度也隨之上升。而BDNF會提供腦細胞養分，讓神經更有彈性、傳導更順、腦袋更靈活。

提到菇類，一般人會想到金針菇、香菇、美白菇、鴻喜菇等，薛曉晶在其臉書表示，近年來火紅的「健腦菇」就是猴頭菇，原因在於它富含的猴頭素（Hericenones）與猴頭素A（Erinacine A），能有效刺激神經生長因子，並提升腦源性神經營養因子（BDNF），因此被廣泛應用於認知功能、情緒與睡眠的研究中。

猴頭菇富含猴頭素、猴頭素A 研究：8週能提高認知能力

薛曉晶表示，猴頭菇特有的猴頭素與猴頭素A等活性成分能刺激神經生長因子，在認知功能和腦部保護研究中備受關注。

她表示，2024年《Journal of Functional Foods》（功能食品期刊）的一項雙盲安慰劑對照試驗顯示，中年族群補充經猴頭素A強化的猴頭菇萃取物8週後，非語言認知處理速度顯著進步，血液中的BDNF濃度也隨之上升。

肥胖者吃猴頭菇 8週後焦慮程度下降、還睡得好

此外，2019年《Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine》(實證補充和替代醫學)針對過重或肥胖成人進行研究，結果發現，在低熱量飲食基礎上補充猴頭菇8週後，受試者的焦慮、憂鬱分數下降，睡眠品質也獲得改善。

腦源性神經營養因子（Brain-derived neurotrophic factor，BDNF）是人腦中的一種蛋白質，由腦源性神經營養因子基因生成。腦源性神經營養因子是神經營養因子中的一種，這種因子存在於人的神經系統中。BDNF是大腦中最豐富的蛋白質，在腦部可以促進神經元（神經細胞）的生長，也促進大腦神經細胞突觸的形成，可讓神經更有彈性、傳導更順、腦袋更靈活。

