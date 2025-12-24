「這款藥」退台！醫批藥價低害的 藥廠打臉：2023年函文全球停產

氣喘藥物Berotec®備勞喘將退出台灣。翻攝蘇一峰臉書



胸腔內科醫師蘇一峰今（24）日在臉書發文指出，德國生產的氣喘與肺阻塞急救用藥物，因藥價太低將退出台灣，直言「這次要出人命了」，引發外界關注。對此，藥廠百靈佳殷格翰澄清，停產並非針對台灣市場，而是全球層級的產品策略調整，且早在2023年即已函文食藥署說明相關停產規劃。食藥署說，目前國內還有三張可供替代藥品的藥證。

蘇一峰在臉書說明，德國原廠生產的氣喘與肺阻塞隨身攜帶用急救藥物Berodual®備喘全和Berotec®備勞喘，能在關鍵時刻發揮救命的功效，健保一瓶130元，可以噴200次，噴1次不到1元，不過因台灣藥價開得太低，空運來台不敷成本，確定要退出台灣市場。

不過，藥廠百靈佳殷格翰發布新聞稿指出，百靈佳殷格翰身為研發導向的國際藥廠，始終將病患需求與環境永續視為核心使命。基於全球，包括美國、加拿大、歐盟等法規指引、及符合台灣永續發展目標，百靈佳殷格翰決議全球逐步停止生產傳統加壓定量吸入器類產品，避免其推進劑之氣體排放導致碳足跡增加 。

百靈佳殷格翰表示，受影響的產品包括：備喘全定量噴霧液 Berodual N Metered Aerosol（衛署藥輸字第023473號）、備勞喘100微公克定量噴霧液 Berotec N 100mcg/puff Metered Aerosol（衛署藥輸

字第023074號）。

百靈佳殷格翰強調，確保醫療團隊與患者有充足時間討論治療方案，並平穩轉換至相關替代藥品，本公司已於2023年7月31日發文通知食藥署，提前於法規規定公告時程通報。兩項產品預計最後一批輸台到貨日為 2026年9月，將會按照台灣法規規定時程通報進度，持續深耕台灣市場，履行守護大眾健康的長期承諾。

食藥署也表示，2項藥品主成分分別為Fenoterol及Fenoterol+Ipratropium，適應症皆為「下列支氣管痙攣疾患之預防和治療:支氣管氣喘、阻塞性支氣管炎、慢性支氣管炎、氣腫和伴支氣管痙攣之肺支氣管障害」，皆非屬《藥事法》第27-2條公告之必要藥品。

食藥署指出，2項藥品許可證持有者台灣百靈佳殷格翰股份有限公司曾於2023年7月31日函文食藥署，表示因總公司商業決策及配合環境永續發展法規等策略考量，將全面停止生產該等藥品，預計於2026年7月完成最後輸入規劃後停止供應。

食藥署說，經臨床端評估，國內尚有其他成分同藥理機轉且具相同治療位階之口腔吸入劑藥品，至少有3張藥品許可證，目前皆正常供應，且食藥署已協調相關藥商協助增加供應量能，滿足臨床需求。

