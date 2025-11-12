這款行李箱桃園機場禁用！日港星也禁 違規最高罰10萬

電動行李箱代步方便又新潮，但若想帶出國可得多加留意。桃園國際機場近日公告，航廈內全面禁止騎乘電動行李箱（或稱「智慧行李箱」），僅能牽行或以行李推車運送。另外，這類行李箱屬於含鋰電池載具，不僅在機場內有安全限制，搭機託運時也須符合各航空公司規範。

電動行李箱、滑板車、自行車 航廈內禁騎乘

桃園國際機場表示，隨著電動行李箱逐漸普及，不少旅客在候機或接機時直接騎乘代步，雖便利卻暗藏風險。由於航廈人潮密集，若不慎失控恐造成碰撞或跌倒事故。為維護秩序與旅客安全，機場明定禁止於航廈內騎乘電動車、自行車、滑板車及電動行李箱等載具，僅能以正常牽引或使用行李推車運送。

桃園國際機場2025年起禁止旅客在航廈內騎乘電動行李箱等載具。（桃機公司提供）

電動行李箱屬電動車 最重罰10萬元

桃園機場指出，電動行李箱雖外觀像一般行李箱，卻屬「含鋰電池的電動車」，若誤用於室內或公共空間恐引發安全疑慮。類似規範在亞洲及歐美多國也已實施，日本政府更將電動行李箱歸類為「附原動機之自行車」，若無牌照在公路行駛屬違法，最重可處3年以下徒刑或50萬日圓（約台幣10萬元）罰鍰。

日港星及歐美多國跟進 機場全面禁騎

除了日本外，英國倫敦、香港與新加坡樟宜國際機場，也基於相同安全考量，明文禁止在航廈內騎乘電動行李箱或滑板類載具。各地機場管理單位強調，電動行李箱多以鋰電池驅動，一旦跌落、受撞或過熱，可能引發短路與起火風險，因此不論室內或登機口區域，都不得以代步形式使用。

航空公司上機規定 鋰電池容量有限制

除了機場管理規定，電動行李箱能否登機或託運，也須符合航空公司對鋰電池容量與可拆卸性的標準。

根據我國航空公司華航、星宇、長榮的託運規定，含鋰電池的行李箱若無法拆卸，以鋰金屬含量0.3克或電容量2.7瓦時作為標準，若超過就不得攜帶或託運；若是鋰電池可拆卸，則電容量須小於160瓦時。

由於電動行李箱屬特殊載具，出入境時應事先查詢目的地及航空公司規範，避免在安檢或登機前被要求拆卸電池或拒運。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock．桃園機場提供

◎ 資料來源／桃園機場公司

