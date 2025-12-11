「這款」濃又稠止咳中藥 西方國家爆紅價格3倍漲仍搶翻

國際中心／陳佳鈴報導

被譽為中式草本療方代表的「川貝枇杷膏」，自17世紀問世以來配方始終未曾變動，沒想到東方人用來治咳的中藥，竟在西方爆紅，甚至在全球引起搶購熱潮，成為跨文化的意外熱門商品。

這款質地濃稠、外觀近似泥膏的傳統止咳糖漿，不只深受華人社群青睞，近年更吸引大量西方消費者搶購！《經濟學人》報導指出，枇杷膏在2019年至2024年間的銷售額成長近三分之一，去年營收達到人民幣6.35億元（約8,800萬美元）。目前枇杷膏已於超過20個國家販售，尤其在美國市場需求強勁。在香港藥房一瓶售價約5美元（新台幣156元），但經第三方轉售到美國亞馬遜後，售價常飆至原價三倍，反映商品在海外的驚人熱度。

這股草本風潮在年輕族群中特別具有病毒式傳播效果。Google關鍵字搜尋「枇杷膏」全球去年成長25%，TikTok上教授枇杷膏使用方式的短片更吸引數百萬次觀看。

許多西方名人也成為枇杷膏的推廣者。例如前「一世代」成員贊恩（Zayn Malik）大讚它能舒緩聲帶；音樂劇《魔法壞女巫》電影版主演辛西婭·艾利沃（Cynthia Erivo）與喬納森·拜利（Jonathan Bailey）也公開稱讚其止咳效果，進一步拉抬了年輕世代的關注。

分析認為，這波草本產品流行，與近年西方社群平台上興起的「生物駭客」（biohacking）風潮有關。許多年輕用戶透過嘗試各種草藥、補給品與民俗療法來改善健康，而枇杷膏因效果易於感受，成為其中最受歡迎的選項之一。

不過，由於缺乏完整臨床證據，枇杷膏短期內仍難獲美國FDA正式認可。與此同時，美中貿易戰亦讓其在美價格面臨上漲壓力。美國於2020年取消香港的特殊關稅待遇，使枇杷膏與中國大陸商品適用相同關稅，加上許多主要草本原料無法由他國替代，使成本受關稅高度影響。

