這款15件刀具組 消費者：用過一年仍鋒利如新

鈍的刀具比鋒利的更危險，不如投資好的廚房工具。哈芬登郵報（HuffPost）報導，一套包含15件的Astercook刀具組，收納刀座更內建磨刀器，可永遠告別刀具變鈍的困擾；部分消費者更表示，可能很久都不需要用到磨刀器。亞馬遜用戶巴恩斯（Sarah Barnes）分享說，使用一年後，刀具依然如剛買時般鋒利，是她最好的購物選擇。

若正急需升級廚房設備，現在入手的另一理由是，8折優惠後僅40元。Astercook刀具組涵蓋家庭烹飪所需的各類刀器，真正展現「a cut above the rest」（指略勝一籌）這句成語的精髓。

這套大型刀組包含：可收納所有刀具的木製收納架、主廚刀、切片刀、麵包刀、三德（santoku）刀、多用途刀、削皮刀、六把精緻牛排刀、一把廚房剪刀，以及內建的磨刀器。

Astercook刀具組的每件刀具皆採精細的切割與修飾，使用順手，被消費者稱讚為「用過最出色的刀具組」。巴恩斯說，她送給父母當禮物，切東西如切奶油般順滑，家人初次使用時還因而割傷。

署名康布斯（Deborah Combs）的網友說，她最近買了Astercook刀具組，徹底改變了她的廚房體驗；這套15件刀具組，不僅造型時尚且兼具實用性，超乎她的預期。她表示，無論是烹飪新手或資深主廚，這套刀具都值得投資，「強力推薦」。

亞馬遜購物者沙赫爾（Shaheer）說，使用近一年後，這套刀具仍不減銳利；日常烹飪多會用到其中數把刀具，隨附的磨刀器也很實用。

