這款MMORPG春季必玩！《VAMPIR：血之繼承者》3月11日正式上市，由兩韓國大作團隊打造

網石集團（Netmarble）旗下吸血鬼題材 MMORPG 新作《VAMPIR：血之繼承者》，於 2026 台北國際電玩展中舉行發布會，現場由韓國開發團隊揭曉遊戲核心玩法，並宣布遊戲將於 3 月 11日 在台港澳地區正式上市。活動亦邀請丁特、小許等多位人氣實況主到場參與試玩。

開發團隊來台分享，強調突破傳統框架

發布會由網石棒辣椒總經理林大鈞，與 Netmarble 事業部本部長鄭承煥、開發總監韓起賢共同主持。開發團隊表示，《VAMPIR：血之繼承者》由曾開發《天堂 2：革命》、《二之國：交錯世界》的核心成員打造，旨在突破既有 MMORPG 的框架，建立新的基準。遊戲故事圍繞死亡與復仇，採用電影級敘事與強烈的吸血鬼視覺風格。

實況主現場對戰，展示 PvP 玩法

活動中安排了由 8 位實況主與現場玩家組隊進行的「首領爭奪戰」PvP 挑戰，讓與會者能親身體驗遊戲的戰鬥效果。官方也透過問答環節與玩家互動，並送出遊戲周邊。現場同時有吸血鬼主題的舞蹈表演與造型展示，營造遊戲氛圍。

上市時程與事前預約福利

《VAMPIR：血之繼承者》已於 Google Play、App Store、Netmarble Launcher（PC端）及官方網站開放事前預約。預約獎勵依平台略有不同，一般可獲得「吸血鬼高速成長禮包」、稀有召喚等虛寶，預估價值最高約新台幣 3,290 元。

欲了解詳細遊戲資訊或進行預約，可前往《VAMPIR：血之繼承者》官方網站查詢。