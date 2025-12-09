這款Pocky巧克力棒出事！食藥署證實「2產品、4批次」受影響

日本知名零食大廠固力果（Glico） 近日主動宣布召回20款巧克力產品、其中包含台灣人熟悉的「Pocky巧克力棒」。食藥署今（9）日表示，經清查國內進口紀錄，共有4家業者受影響。圖翻攝自Google Map



日本知名零食大廠固力果（Glico） 近日主動宣布召回20款巧克力產品、共約600萬件，其中包含台灣人熟悉的「Pocky巧克力棒」。食藥署今（9）日表示，經清查國內進口紀錄，共有4家業者受影響，涉及 「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」及「固力果*8袋可可風味棒」等 4個批次，並已要求國內業者配合回收。

食藥署食品組簡任技正廖姿婷表示，此次事件為日本業者自主回收，是原料可可豆與香辛料儲存於同一場所，而受香辛料氣味影響原有風味。

食藥署進一步清查國內邊境報驗紀錄，共計4家輸入業者有報驗紀錄，總計2項產品、4批次：

1、第一項為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」，有效日期 2026年6月。

2、第二項為「固力果*8袋可可風味棒」，有效日期2026年7月、2026年6月、2026年5月。

Pocky百奇「冬季限定巧克力棒」。翻攝日本格力高官網

固力果*8袋可可風味棒。翻攝日本格力高官網

廖姿婷說，食藥署已通聯輸入業者應配合日本原廠要求回收案內產品，民眾若已購買對應產品，可聯絡產品標示上的負責廠商確認。

廖姿婷強調，依據《食品安全衛生管理法》第7條規定，食品業者應實施自主管理，確保食品安全，並於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。

