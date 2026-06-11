這毅力太神！人妻為扮《快打旋風》春麗「狂甩28kg」驚人對比照曝
《快打旋風》中的經典角色「春麗」，從推出以來就深受全球玩家喜愛，如今更有神級 Coser 將其完美帶進現實！日本知名遊戲 Cosplayer 兼媽媽的 Souu（@Souu_cos），日前在社群上分享，她為了能 Coser 角色，曾在一年半的時間內，將體重從產後高峰的 78 公斤狂減 28 公斤至 50 公斤，驚人的毅力與前後對比照片，瞬間在網路上掀起熱議。
Souu 主要活躍於格鬥遊戲和 RPG 圈中，Cos 的都是各種遊戲中的女角色。最近她在個人社群上分享了不久前拍攝的「春麗」寫真，是以《快打旋風6》中 Outfit 4 高衩泳裝造型為主。
但最讓人驚訝的是，Souui 直接曬出自己當年重達 78 公斤的照片，大方坦承自己是易胖體質又非常熱愛美食，要瘦下來只能靠意志力。為了督促自己減肥，她特別以日本最大格鬥遊戲賽事「EVO Japan」Cosplay 舞台設定為明確奮鬥目標。
針對大家都很好奇的瘦身秘訣，Souu 也分享了她的嚴格飲食管理，以及肌肉訓練兩大核心計畫。她表示自己逐步把飲食調整為高蛋白和低油脂食物，並改吃糙米飯，用餐時堅持「先吃蔬菜和多吃蔬菜」，並大大減少高鹽和重口味的食物。
最後搭配重量訓練和姿勢改善後，她不只是成功減脂甩掉肥肉，更順利解決了圓肩、內臟脂肪和皮下脂肪等困擾，讓整體的視覺效果和體態線條變得更加優美健康。
78 公斤和目前 50 公斤的春麗 Cos 讓許多網友，以及格鬥圈的知名選手都感到相當佩服。尤其是 Souu 強大又自律的勵志精神，認為這已經不是單純的一張漂亮 Cosplay 照片，更是個人健康管理與意志力的終極展現。
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