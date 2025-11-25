這民調曝逾6成台人願保衛國家？網酸爆「無人入伍」：這我懂

最新民調顯示，有64%民眾在台灣遭受軍事攻擊時，願意保衛國家。（示意圖，非當事人／本報資料照片）

昨有一份最新民調曝光台灣民眾保衛國家的意願，結果是64%在台灣遭受軍事攻擊時，願意保衛國家。然而民調曝光後，卻引來許多網友酸爆，「6成願意，無人入伍，這我懂」。

民調問題「如果台灣遭受到軍事攻擊，請問您願不願意承擔風險保衛家園？1-5分您會給幾分？分數越高表示越願意」。結果顯示平均分數為3.77分，有43.7%民眾非常願意、20.3%還算願意、18.3%普通、4.9%不太願意、12.8%非常不願意。此民調為獨派所做並公布，外界對結果也有不同意見。

苗博雅指出，非常願意、很願意比例高達64%，可以非常肯定，在台灣願意保衛家園、士氣高昂且有抵抗意志的民眾，其實是絕大多數人。她表示，64%在民調中不是不容易達到的數字，且與2024比較，是從3.73分上升到3.77分。

但臉書粉專「沃草 Watchout」昨天發文分享民調，底下留言掀起網友討論，有部分認為要支持，「挺是一定要」；但多數卻都不看好，狠酸：「萬人響應」、「用嘴抗敵死不了，人人敢」、「不是喔！不是這樣喔」、「6成願意，無人入伍，這我懂」、「嘴巴說很容易的」。

此外，擁有1.2萬人追蹤的粉專「台派怎麼輸」今天針對此事發文直嗆：「講的很好，不要再講了，謝謝」，掀起熱烈迴響，大批網友紛紛打臉：「閃兵、提早退伍的一堆！瞎掰！」、「口號喊得響亮，苗頭不對閃的飛快！」、「又開始造謠了」、「不上戰場的人，一天到晚叫別人上戰場」、「就跟大多數人支持國防，但去當兵！？免談！」

