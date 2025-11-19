這水果可防糖尿病！研究：還能護眼又通便「增加抵抗力」

記者施春美／台北報導

近來氣溫驟降，正值流感、腸病毒等疾病肆虐之際，民眾可攝取高營養的水果來增強抵抗力。營養師李婉萍表示，百香果不但含有蛋白質、鈣、鎂、維生素C，也有鉀離子和維生素A，可調節免疫力。此外，研究發現，適量百香果能提高胰島素敏感性，有助於控制血糖、降低糖尿病的風險。

李婉萍在其臉書表示，百香果營養成分眾多，可以護眼、助排便，且富含的維生素C還能幫助鐵質的吸收。百香果含有蛋白質、鈣、鎂、豐富維生素C，也有很高的鉀離子和維生素A，含鐵量也頗高。其中，維生素A、C能強化免疫系統，提高人體面對感冒、流感或其他常見疾病的抵抗力。

她表示，維生素A可維持上皮細胞功能正常的作用，能保護皮膚、維持正常視覺，且因百香果兼具維生素C與鐵質，所以能讓其植物性鐵質更為人體吸收。

適當攝取百香果 可穩定血糖、預防糖尿病

就膳食纖維而言，李婉萍表示，若以中型大小、平均每顆約70公克，攝取2顆便能獲得約3.2克的膳食纖維，相當於3碗高麗菜的份量，有助於促進腸道蠕動、培養好菌和增加飽足感。

至於百香果會否使得血糖飆升，李婉萍表示，研究顯示，百香果若健康攝取，有助提高胰島素敏感性，且血糖偏高者也能吃百香果，此因百香果的GI(升糖指數)、GL(升糖負荷)都偏低，也就是，人吃下後，血糖上升速度較慢，較有利血糖控制。此外，有文獻提到，「百香果的成分有助於降低罹患糖尿病的風險，推論主因在於富含纖維質所致。」

她表示，一篇刊登於《食品化學》雜誌上的文章表明，百香果種子所含的膳食纖維能明顯抑制澱粉酶活性、延緩葡萄糖的吸收，或許對控制餐後血糖有益。還有一項針對百香果皮粉的研究發現，當使用了百香果皮粉作為第2型糖尿病患者的治療輔助劑後，能降低其胰島素阻抗現象。

李婉萍並表示，另一項小規模的研究是把提取自百香果種子、一種名為雲杉醇（piceatannol）的抗氧化物質隨機讓受試者服用，連續8週之後，體重超重的男性代謝狀況均獲得改善，包括提升胰島素敏感性與降低血壓。

但她仍提醒，儘管百香果有上述研究成果，但糖尿病患者仍不可毫無節制地吃。以一份約2顆百香果計算，一天最多不可超過4～6顆（大小有差）顆，且不可再吃其他水果並應分散於各餐食用，以免血糖過高。

