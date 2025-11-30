這水果超威！抗發炎、護心臟、護腸道：吃了2小時後見效

記者施春美／台北報導

營養師薛曉晶表示，蔓越莓能抗發炎、保護心血管健康及腸道菌相平衡上。(示意圖/翻攝自pixabay)

蔓越莓常與「泌尿道健康」劃上等號，營養師薛曉晶表示，近年研究顯示，它也能抗發炎、保護心血管健康及腸道菌相平衡上。她並表示，近年來的科學研究證實，真正有助益的是「天然蔓越莓全果、純蔓越莓汁，或經過標準化的全果粉」，而非市售添加香料、果糖的蔓越莓飲品。

薛曉晶在其臉書表示，根據2023年《Nutrients》（營養素）針對代謝症候群族群的系統性回顧，檢視了17項以莓果（包含蔓越莓）為主的飲食介入試驗，發現富含花青素與前花青素的莓果攝取，能顯著降低多項發炎性細胞激素。

「雖然這篇回顧不只聚焦蔓越莓，」薛曉晶表示，但其中幾項試驗表明，將蔓越莓納入日常飲食，能減少慢性低度發炎，對於已有代謝風險（如血壓偏高、腹部肥胖）的人群來說，是「飲食型降火」的重要一環。

薛曉晶並表示，在心血管健康方面，2022年國際期刊《Food & Function》（食物與功能）設計了一項雙盲隨機對照試驗，讓健康成年人每天攝取相當於100 克新鮮蔓越莓的冷凍乾燥粉末，持續一個月。

吃一次蔓越莓乾燥粉末 2小時後血管功能指標就提升

結果發現，只是單次攝取後2小時，就能觀察到血管流媒介擴張功能（FMD）明顯提升。連續攝取1個月後，FMD的改善效果依然持續。FMD是衡量血管內皮健康狀況的敏感指標。FMD值越好意味著血管越有彈性，越不容易走向動脈粥樣硬化。這項研究顯示，多種蔓越莓多酚代謝物與FMD改善幅度呈現正相關，間接說明了「多酚進入血液，血管功能隨之改善」的可能作用機制。

至於腸道健康，薛曉晶表示，2024年期刊《NPJ Biofilms and Microbiomes》的臨床試驗讓39位成年人在低多酚飲食條件下，連續4天補充含蔓越莓多酚（109 毫克）與低聚醣（125 毫克）的蔓越莓萃取配方。4天後，受試者糞便中的好菌顯著增加、壞菌減少，這種改變顯示，蔓越莓兼具「抑制壞菌」與「滋養好菌」的雙向食物。

