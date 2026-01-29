「這水果」全面改善健康！研究：護心血管、大腦、腸道 短期吃就有效

記者施春美／台北報導

高營養密度的水果包含藍莓、蘋果等，食安專家韋恩（楊世煒）表示，一篇整合了超過20年、橫跨多國的人體臨床試驗與機轉研究指出，小而高營養密度的野生藍莓有助心血管及腸道健康，甚至提升記憶力。此外，無論是短期或長期吃野生藍莓，在部分族群中都能觀察到血管與腸道菌相的改善。

韋恩在其臉書粉專「韋恩的食農生活」表示，一篇今年(2026)出版、整合了超過20年、橫跨多國的人體臨床試驗與機轉研究，並彙整一場專家研討會的綜述研究，肯定小而營養密度高的野生藍莓有助促進心血管的循環功能、幫助腸道健康，甚至提升記憶力。

野生藍莓體積小、皮厚、顏色深 富含花青素與類黃酮

韋恩表示，所謂的野生藍莓（Wild blueberries），是一種原生於北美荒原上的藍莓。相較於一般藍莓，野生藍莓的果實較小、皮厚、顏色深，所以並不是為了產量或甜度而培育的品種。野生藍莓在嚴苛環境中生長，累積了更高密度的多酚，尤其是花青素與類黃酮，「這正是近年營養與心血管研究高度關注的關鍵。」

韋恩表示，研究顯示，無論是短期或長期吃野生藍莓，在部分族群中都能觀察到血管功能改善的現象，包括血管彈性、血流反應的提升；同時在血壓、膽固醇、血糖控制上，也呈現正向趨勢。更重要的是，這些效果並非只停留在血液指標，而是與腸道菌相的改變密切相關。

野生藍莓的多酚與纖維 可降低發炎、調控血糖、強化大腦

韋恩表示，野生藍莓中的多酚與膳食纖維，會先被腸道微生物轉化為活性代謝物，再進入全身循環系統，影響發炎反應、代謝調控與血管功能。部分臨床研究甚至發現，長期攝取與認知、記憶表現存在輕度、但一致的正向關聯。

他表示，從機轉層面來看，目前的共識認為，野生藍莓的健康效益並非單一作用，而是其多酚，特別是花青素，同時作用於多個生理目標，包括血管內皮、氧化壓力、代謝訊號與腸道菌相。

