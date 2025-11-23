「這水果」香甜卻只能單獨吃！否則大降抗發炎、防癌功效
記者施春美／台北報導
香蕉是高鉀的水果，有益心血管健康，且它富含氧化劑，能抗發炎、增強免疫功能，但醫師江守山提醒，香蕉最好單獨吃，因香蕉富含的「多酚氧化酶」，會破壞其他蔬果中的多酚，導致其他蔬果的抗氧化、防癌抗癌的效果大打折扣。此外，即使香蕉與其他蔬果分開食用，若在胃中相遇，香蕉仍會破壞其他蔬果的多酚。
江守山接受《三立新聞網》採訪時表示，香蕉因為營養價值高、香甜可口，常做為蔬果汁、精力湯、綠拿鐵的重要成分，但香蕉適合單獨食用，別和其他蔬果一起打成果汁。
他說明，蔬果中的多酚是一種植化素，具有抗氧化、抗發炎、防癌抗癌的效用，廣泛存在於蔬菜、水果、茶葉等植物，例如蘋果、黑莓、紅茶、藍莓、綠花椰菜、櫻桃、櫻桃番茄、咖啡、蔓越莓、黑巧克力、綠茶、桃子、梅子、覆盆子、紅葡萄、菠菜、草莓。
江守山指出，香蕉含有會破壞多酚的多酚氧化酶，其多酚氧化酶含量是大部分的水果的100～500倍，所以若將香蕉加入蔬果汁中，就會將蔬果的多酚破壞殆盡。
此外，民眾即使將香蕉與其他蔬果分開吃進肚子，只要香蕉與蔬果在胃中相遇，香蕉的多酚氧化酶仍會破壞其他蔬果的多酚。「所以，香蕉實在是一種孤獨的水果。」
