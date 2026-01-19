這沒什麼？醫護家長隱匿腸病毒害14人感染 7名教師請辭

高雄市鼓山區某國小爆發腸病毒群聚，截至目前已造成至少14人染疫，校方宣布部分班級停課並啟動線上教學。（示意圖／Pixabay）

高雄市鼓山區一所國小近日爆發腸病毒群聚感染事件，市府衛生局表示，截至19日已有4個班級共14名學童確診為疑似腸病毒個案，另有3名學童家屬遭感染，累計至少17人染病。校方評估後，決議低年級其中一班於1月20日休業式當天停課，並於21日至23日改採線上教學。根據疫調，指標個案為一名就讀高年級的女童，早在1月5日即出現疑似症狀，7日前往診所就醫時即被醫師診斷為腸病毒疑似病例。然而，該女童的家長身為國軍高雄總醫院的骨科醫師與護理長，卻未依規定通報、也未讓孩子居家休養，反而持續送女兒到校參加期末考試，導致與其座位相鄰的「九宮格」同學幾乎全數染疫。

根據《ETtoday新聞雲》報導，該女童家長辯稱，孩子沒有發燒或紅疹，並表示「女兒堅持想去學校考試」，甚至對其他家長的不滿反應感到不解，聲稱：「這沒什麼，不知道為什麼大家反應那麼大。」其態度引發受害家長強烈不滿，痛批其行徑「根本是在賠上別人孩子的健康與命」。

更引起關注的是，該家長平時作風強勢，有家長透露，兩人「重視成績、頻繁投訴」，導致教師壓力爆表。新學期僅開學兩個月，就有導師因壓力辭職，導致班級長時間無人任教。受害家長指出，只要作業被扣分，家長就會質問老師、要求立即回覆訊息，若未即時回應，還會語帶威脅、揚言提告。據悉，已有多達7名教師因無法承受壓力而陸續離職。

根據衛生局調查，群聚起點疑為該校這名高年級女童，早在1月5日即出現症狀，並於7日前往診所就醫，被診斷為疑似腸病毒感染，但其醫師父親與護理長母親卻未依規定通報或讓其在家休息，反而持續送孩子到校應考，造成班級內交叉感染。

由於該校實施社團課程與雙語跑班制度，導致病毒快速擴散，影響年級橫跨二至五年級。僅在1月10日後的幾天內，5年級2班、3年級1班、2年級1班陸續出現個案。截至15日，已累計11名學童確診，另波及3名家屬。

校方今日發布公告指出，低年級某班級繼先前通報2例後，於週日新增1例、今再增1例，累計4人確診。依據防疫規定，該班將自20日起停課，春節連假補課期間（21日至23日）改採線上教學。學校也強調，若學生無症狀且家長有照顧困難者，可到校由教師協助照護與學習。

目前校內各班皆已完成教室消毒及環境清潔作業，紫外線消毒燈亦固定每日啟用2小時。校方呼籲家長落實「生病不上課」原則，學童如有發燒、嘔吐、喉嚨痛或皮膚紅疹等症狀，應儘速就醫並向學校通報。衛生局也表示，於1月15日聯繫該名家長進行疫調時，對方仍未如實回報病情，已違反《傳染病防治法》第43條，將依法裁處新臺幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

衛生局也呼籲家長務必落實「生病不上課」原則，共同守護校園健康。衛生局將持續監測疫情進展，並督導校方加強清消及通報作業。依高雄市「腸病毒通報及停課規定」，國小一、二年級若7日內同班達5人以上疑似感染，應於48小時內通報轄區衛生所並執行停課，以降低疫情擴散風險。

