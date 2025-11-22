這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝

今北東有雨，明轉乾回溫；下週二東北季風再襲，北台轉濕冷，週三恐探16度，留意溫差。（資料照） 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。

根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。

氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。

今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部高溫可達26度以上，中南部甚至可來到28度，感受溫暖舒適。

然而，氣象署提醒，下週三(11/26)起氣溫將像溜滑梯般下滑。受強烈東北季風影響，北台灣低溫預測將下探16度，全天濕冷感明顯；中部及花蓮低溫也僅剩18度左右，南部約20度。這波冷空氣影響期間，日夜溫差大，且與前幾日的溫暖天氣形成強烈對比，建議民眾務必準備保暖衣物，以免受涼。

今北東局部雨，週日轉乾最穩定，僅東部零星雨；週一水氣稍增，東半部降雨機率升。 圖：氣象署／提供