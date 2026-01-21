這波強烈冷氣團有多冷？1縣市搖頭：還在穿短袖

這波強烈冷氣團體感溫度反應兩極。（示意圖／photoAC）





強烈冷氣團來襲全台氣溫驟降，氣象粉專也點出這波最冷時間點，不過有網友在下方留言「高雄還好，出太陽，還一堆人穿短袖」。

最冷時段

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出「北台灣因為下雨、風大，體感溫度特別低，濕寒感受真的很有感，今日至周五（23）清晨將是這波強烈冷氣團最強、也最寒冷的時段」。

氣象粉專接著表示「中、南部也因強風影響，當『沒有太陽』的時候，體感溫度同樣偏低、寒意明顯，󠀠請大家務必加強保暖」。

體感兩極

然而，針對這次降溫，許多網友表示「沒預期低溫」、「元旦那波才是真的有感」、「上波比較冷」，但也有網友指出「冷就算了，基隆一直下雨超煩」、「內湖又下雨又冷」、「屏東早上有冷到」，反應兩極。

此外，還出現許多高雄民眾表示「高雄還好，白天是夏天，晚上秋天」、「高雄白天還是熱」、「高雄無感」、「高雄還好，出太陽，還一堆人穿短袖」。

