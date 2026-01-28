這波科技操作太接地氣了！從果園到校園 工研院把科技變成暖暖公益現場
科技如果只能追效能、拚規格，那終究是少了點人的溫度。於是工研院這幾年也把研發變成公益行動，從果園、校園到社福現場，讓科技不只是冷冰冰的技術，而是一股能被感受到的暖流，流進需要幫助的人身邊，你不信？那就跟我們來看看。
科技不只可以幫產業，也很會做公益。工研院1/27日舉辦《大桔大利積福企》公益桶柑義賣，就是一個很典型的例子。而且這場活動一辦默默就是15年，真教人想不到。
今年工研院攜手帆宣系統科技、技嘉科技、中華民國企業經理協進會、潘文淵基金會、工研院院友會等夥伴，一起賣新竹縣盛產的桶柑成果也很驚人，今年認購量直接衝破24.6萬斤，義賣所得全數捐給築心之家、新竹家扶中心、藍天家園等20家社福團體，15年下來，累計已幫助超過240家社福單位。
這場公益一點也不含糊，除了桶柑，還集結一票「科技加持」的農產品。像是不靠農藥就能長大的小番茄和草莓，它們導入了工研院作物整合管理（ICM）技術，搭配友善生物製劑照料，長得可是頭好壯壯、讓人垂涎欲滴。
還有用真空冷凍乾燥技術做成、營養不易流失的小米酒釀醬心蛋捲；地方創生品牌禮盒、臺東豐濱水牛肉乾、白蝦蝦餅、琴酒好多科技加持夯貨。
工研院院長室主任兼社會公益委員會主委何大安表示，科技不是只拚效能，也要拚溫度。事實上，這些年工研院可不只有在做產品，也把研發能量轉成公益行動。
遇到極端氣候災害時，工研院也在第一時間把科技與資源送進災區，協助重建，幫孩子補齊書籍與課桌椅，讓復學不再卡關。面對快時尚留下的大量混紡舊衣，乾脆就研發「再生混紡織木」，這技術就是把舊衣變成防水、耐候、耐操的塑木材料，做成循環課桌椅與戶外建材，再捐給偏鄉學校，讓用了十幾年的老桌椅光榮退休。
從果園到校園，從產業到社福，工研院用行動證明，科技只要方向對了，真的是既聰明、又暖心。
