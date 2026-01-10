這火鍋太眼熟！湖南餐廳推「石槽火鍋」 網笑：像餵豬槽

湖南永州農莊推出創意「石槽火鍋」，吸引顧客圍坐體驗。（圖／翻攝自極目新聞，下同）

大陸湖南永州一間農莊餐廳近期推出一款以「石槽」為鍋具的創意火鍋料理，引發網友熱議。影片畫面顯示，數名顧客圍坐於一長約90公分的青石槽旁享用火鍋，造型獨特，卻因過於接近傳統農家飼養牲畜所用的豬食槽，而被網友戲稱為「吃廚餘的儀式感」。

農莊老闆席一飛展示石槽火鍋製作過程，單個石槽成本高達人民幣1000元（約新台幣4400元）。

從畫面中可見，顧客圍坐在一張長約一公尺的青石槽旁，石槽中熱氣騰騰，食材在其中翻滾。有網友笑稱：「這槽子太眼熟，根本是童年記憶裡的豬食槽。」根據《極目新聞》報導，永州這間農莊近日推出造型新奇的「石槽火鍋」，火鍋所用的石槽造型酷似傳統農家使用的飼料槽，這款火鍋為店內近期新推出的特色項目，目前僅設有兩個石槽座位，採預約制，每人平均消費約為人民幣40、50元（約新台幣176至220元）。

廣告 廣告

畫面一曝光，就有人調侃：「上菜時是不是得配上豬叫聲？」甚至質疑如此設計是否為藝術創新，還是過度用力的行銷操作。對於外界質疑與嘲諷，餐廳負責人席一飛回應表示，石槽火鍋的靈感來自於他對老物件的喜愛與收藏，農莊內本就擺放多個石缸、石凳與石鼓。

這些火鍋所使用的石槽並非回收豬槽，而是使用老石材重新打磨、切割製成，每座成本約人民幣1000元（約新台幣4400元），且每次用餐後皆進行徹底清洗，「一個石槽重達百斤，需要兩人合力搬運清洗，衛生和安全都有嚴格把關」。

石槽造型引發話題，網友戲稱像豬食槽，店家強調使用老石材加工，非回收農具。

席一飛強調，「藝術來源於生活」，他認為許多農村常見的器具，本就是生活智慧的體現。他更舉例說道：「以前紅薯和甜菜梗是拿來餵豬的，現在人也吃，這沒什麼好避諱的。」

不只餐廳推出石槽火鍋引發話題，大陸部分農村地區也出現民眾自製石槽圍爐，眾人圍聚一桌享用火鍋，氣氛熱絡。有影片旁白形容，「火舌舔著槽底，牛肉蔬菜往裡一扔，這不是簡單做飯，是把過日子的傢伙用出了新花樣。」

然而，對於石槽表面崎嶇不平，是否易藏汙納垢仍有不少網友持保留態度，認為雖然創意十足，但衛生風險仍須留意。儘管引發話題兩極，農莊方面表示，目前石槽火鍋訂位反應熱烈，預約需提前數日才能用餐。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

噁爆！媽媽拍下孩子「尿布扔海底撈火鍋」 知情人揭：上一個賠慘了

學姐黃瀞瑩升格當媽！曬一家三口幸福照 柯文哲獻祝福

老婆刷爆信用卡還謊稱生子討錢 他怒提離婚：從沒看過她肚子大過