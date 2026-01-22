這甜點形狀「神似女性私密處」！18禁模樣嚇壞網

國際中心／周孟漢報導



在台灣西門町，隨處可見造型與男性私密處相似的「大雕燒」雞蛋糕，因為模樣過於爭議，一度引發討論，沒想到現在南韓也出現一款讓人超害羞的甜點！近期當地流行一款為「杜拜巧克力Q餅」的甜點，獲得南韓人氣偶像張員瑛等多位名人的推崇分享，迅速走紅，不過就有烘焙品牌推出一款「莓果杜拜巧克力Q餅」因為成品所露出的粉色內餡，與女性私密處實在過於相似，讓不少民眾傻眼，品牌也不得不趕快調整做法。

粉色甜點驚傳歪樓！內餡外溢導致聯想女性私處





這款甜點有著粉色外皮，內餡則是更為深色的粉色草莓奶油，並在餅皮中間開了1個洞。（圖／翻攝自Ｘ ）根據南韓媒體報導，這款讓人害羞的甜點「莓果杜拜巧克力Q餅」，是來自SPC集團旗下烘焙品牌「巴黎貝甜」（Paris Baguette）推出的新品，從官方宣傳照可以看到，這款甜點有著粉色外皮，內餡則是更為深色的粉色草莓奶油，並在餅皮中間開了1個洞，讓人從上方就能看到滿出的內餡。



社群瘋傳害羞畫面！網傻眼：以為我看錯





不料，這看似可愛的一個甜點，卻因為部分成品在製造過程中，內餡直接從餅皮中間的那個洞被擠出，外型意外地與女性私密處有幾分神似，讓不少民眾看了超害羞，紛紛在社群曬出照片，傻眼表示「我有看錯嗎？」、「有點尷尬欸」、「只能說客群獨特」、「我還以為我看錯了」、「在現在這個時代，我已經不知道這是AI還是真的」、「這都是個啥啊？」。

修正製程維護品質！取消餅皮開口火速改版





事實上，雖然有部分成品外型令人害羞，但並非所有的產品都有出現這樣的狀況，為了讓品質一致，巴黎貝甜21日宣布，將把本來在餅皮上開口的步驟，變成一整顆的模樣，坦言過去將餅皮開口時，因為冷凍麵團過硬，切割過程中不僅有安全疑慮，也相當方便，現在取消後也能因此提高品質，以及生產效率。

原文出處：都是個啥啊？這甜點形狀「神似女性私密處」粉嫩18禁模樣嚇壞網：客群獨特

