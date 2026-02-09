這生肖旺炸！女參加婚宴遇「2位孕婦」神預感 衝店見金雞：秒刮中100萬

財經中心／王文承報導

一對年約30歲的閨蜜走進彩券行，合買3張2,000元的「2000萬超級紅包」，沒想到其中一張竟刮中100萬元大獎，讓兩人又驚又喜。（示意圖／PIXABAY）

刮刮樂持續傳出中獎喜訊，台中市近日也出現幸運案例。一對年約30歲女子與閨蜜走進彩券行，合買3張2,000元的「2000萬超級紅包」，沒想到其中一張竟刮中100萬元大獎，讓兩人又驚又喜。

女參加婚宴遇2孕婦神預感 秒刮中100萬

台中市「鑫好發彩券行」近日開出「2000萬超級紅包」100萬元獎項。代理人柯小姐轉述，中獎者為2名年約30歲的女性，當天兩人盛裝前往彩券行，購買了3張「2000萬超級紅包」，並在現場刮獎，幸運抱走百萬大獎。

廣告 廣告

柯小姐透露，兩人在刮獎過程中表現相當冷靜，即使發現中獎也沒有當場歡呼，而是先拿起手機使用官方APP掃描QR Code反覆確認，確認無誤後才露出開心的笑容。

其中一名中獎人分享，她生肖屬雞，稍早與朋友一同前往參加婚宴時，也巧遇到兩位同樣屬雞的孕婦，聽聞馬年屬雞的人運勢特別旺。再加上進入彩券行後，看到店內供奉的金雞，接連出現的「好兆頭」讓她們決定試試手氣，沒想到真的幸運刮中百萬元獎金。

更多三立新聞網報導

下殺320元！好市多這款「貴婦級雞精」遭瘋搶 會員暴動：送禮超需要

比偶像劇更扯！失戀女跳樓遭消防員「脫褲」走光 結局反轉驚呆眾人

台灣精髓落伍了？他驚見這餐廳週末沒排隊 眾人揭3大致命傷：盤子吃的

人妻閨蜜探新生兒！狂彎腰露奶色誘老公：胸部有變大？結局展開驚呆眾人

