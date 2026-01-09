這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》

林莎接下《大陸尋奇》外景主持。（中視提供）

林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」

不只阿公，林莎父親同樣也是《大陸尋奇》忠實鐵粉。她回憶，小時候每到節目播出時段，就會聽到客廳傳來熟悉的主題曲，「所以現在比較不像是『我去主持一個節目』，反而有種走進自家回憶的感覺。」首次挑戰長時間的外景主持，林莎以不斷「升級」來形容，「對體力來說是真正的考驗，因為沒去過高原，會擔心能不能適應」，對每一次的拍攝都全心全力投入。

林莎藏族裝扮相當美麗。（中視提供）

她在錄影過程留下許多深刻印象，像在四川第一站邊錄影邊吃麻辣火鍋與特色燒烤，讓她內心一直想「這真的是工作嗎？還是老天爺的獎勵？」她也說，外景主持與過往最大的不同，則是「山真的很高」，一邊擔心高山症，一邊還得顧及畫面和節奏，體力與腳力都不能掉線，最後她都一一克服，甚至拍攝海拔已突破4000公尺，連自己都感到驚訝；即使她每天早出晚歸、一直步行，也沒有不適應的地方，「可能也因為太專心在看風景」。

林莎談及，小時會覺得《大陸尋奇》是「大人的節目」，如今成為節目主持人，意外發現節目其實有許多年輕視角，節奏與氛圍都更貼近年輕觀眾。跟著節目，也讓她有機會到訪一些特別的地方，「如果沒有這個節目，可能一輩子都不會去」。她笑言，錄影過程會先被美食吸引，但拍攝時間久了，反而驚嘆有許多驚奇的自然景觀，「會發現世界真的比我們想像中還要大」。之後最想挑戰到哪邊拍攝？她說西藏，「感覺去過一次，人生的視角會被重新整理」。

林莎登上海拔4000公尺高山。（中視提供）

從小在喜愛旅行的家庭中長大，林莎認為父母的支持對她有很深的影響，「能親自走過、看過、感受過，真的跟書本或影片完全不一樣。」她也希望觀眾透過《大陸尋奇》，重新認識林莎，不再只是美食或綜藝節目，「我滿喜歡嘗試新東西的，有機會都想試試看。」她也透露今年計畫將推出寫真書，希望主持工作越來越穩定與自在，而林莎主持的《大陸尋奇》自1月11日起每週日晚間6點在中視播出。

