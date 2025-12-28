「這畫面」在美國撐不過10秒！士林夜市1攤位 外國人大讚台灣：太厲害

實習記者藍子瑄／台北報導

士林夜市地瓜球攤位老闆短暫離開攤位，讓顧客自行裝袋、投錢與找零，全程無人看管，卻未發生任何混亂，這樣的場景也讓外國人直呼不可思議。（示意圖／資料庫）

在不少國家被視為「不可能任務」的畫面，卻真實出現在台灣夜市。近日一段士林夜市地瓜球攤位的畫面，在網路掀起熱議，老闆短暫離開攤位，卻放心讓顧客自行裝袋、投錢與找零，全程無人看管，卻未發生任何混亂，這樣的場景也讓外國人直呼不可思議，成為展現台灣治安與社會信任感的最佳寫照。

台灣夜市以小吃多元、氛圍熱鬧聞名，其中士林夜市更是國內外旅客必訪景點。日前有網友在 Threads 分享，夜市內一家地瓜球攤位張貼公告表示，老闆因臨時有事需前往艋舺約一小時，請客人自行裝袋，「一份50元、10顆」，並自行投入錢筒找零，僅提醒大鈔可能無法找。貼文曝光後，引發大量討論。

廣告 廣告

不少網友對老闆的「信任經營」方式感到佩服，也有人笑稱，「比起地瓜球，反而更擔心雨傘會不會被拿走」，側面反映出台灣社會的生活日常與互信氛圍。

這段畫面也吸引曾多次分享台灣生活觀察的 Topher 關注。他直言，這樣的情況在美國幾乎不可能發生，尤其是在紐約等大城市，「離開幾分鐘，東西和錢可能就全沒了」，更誇張地形容「在美國大概10秒就被偷光」。

多次分享台灣生活觀察的 Topher 直言，「在美國大概10秒就被偷光」。 （圖／翻攝自KT story YouTube）

Topher實際到攤位消費後也表示相當震撼，認為老闆敢放心離開，代表對顧客高度信任。他轉述老闆說法指出，離開期間隔壁攤位會稍微幫忙照看，但過去從未發生金錢短少或商品被拿走的情況。

談到台美差異，Topher直言，台灣的夜市氛圍讓他印象深刻，「沒有人偷東西、沒人鬧事、沒人喝醉吵鬧，也沒有暴力行為」，形容這樣的環境在美國幾乎無法想像。他也強調，這種高度互信的社會，在歐洲同樣不常見，是讓台灣顯得特別、也非常適合生活的重要原因之一。

更多三立新聞網報導

不是嫌5G貴！全台千萬人繼續用4G NCC調查發現竟是「1原因」 全網共鳴

澎湖花火節大升級！首度聯名「1日本經典動漫」 煙火連放4個月嗨到夏末

深夜校園驚見阿北「四肢爬行」！畫面曝光網嚇壞：怕他暴衝 專家曝真相

7.0強震深夜狂搖！楊繡惠直擊棚內驚魂 消防署示警：睡覺遇地震別做1事

