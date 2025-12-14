「這病」不痛更可怕！醫喊：重創腎功能、害人慘洗腎
記者施春美／台北報導
據統計，台灣超過140萬人苦於痛風困擾，原因來自人體內的尿酸值過高。醫師張家銘表示，新研究發現，無症狀的高尿酸更危險，因為高尿酸未必會痛，等到檢查發現腎絲球過濾率下降時，往往高尿酸已經持續一段時間，它是慢性腎臟病的重要風險因子。
北榮遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示，有些人尿酸過高，卻無痛風症狀，這樣反而更傷身，因為無症狀讓人輕忽高尿酸的嚴重性。尿酸長期偏高者的腎絲球過濾率較低，且下降的時機也較早，這已是很明顯的趨勢。
腎臟不是突然壞掉 而是傷害一點點的累積
張家銘表示，從分子機制來看，尿酸並非只是「廢物」。當血清尿酸過高，它會在細胞內外扮演幾個關鍵角色，包括讓腎臟微血管長期處於氧化壓力之下、讓腎小管與血管內皮進入慢性低度發炎狀態、影響腎臟尿酸轉運蛋白，形成「越高越排不掉」的惡性循環。
「沒症狀高尿酸」更危險！默默傷害腎功能
張家銘表示，很多高尿酸患者會疑惑「若有高尿酸，應該會痛風吧？」但高尿酸的可怕之處就是它未必會痛。待檢查發現，腎絲球過濾率下降時，高尿酸經常已持續一段時間。此次大型研究再次顯示， 無症狀高尿酸就是慢性腎臟病的重要風險因子。
研究顯示，長期尿酸偏高的人，多數一輩子都不會痛到痛風，但腎功能卻可能每年多下降約1~3 mL/min，10年下來，會讓腎臟提早惡化。「因此，沒痛風不代表沒事，高尿酸常常是腎臟先受傷。」
避免高尿酸傷腎：避免熬夜與高果糖飲料
張家銘表示，根據研究結果，重點不是把尿酸壓到多低，而是避免腎臟長期處在高負荷狀態。首先，不是灌水，而是讓尿液顏色穩定在淡黃色，代表腎臟排得動。其次，避免長期熬夜與高果糖飲料，這些都會導致高尿酸，讓腎臟天天加班。
腎臟原則：規律運動、穩定睡眠、壓力不爆表
張家銘表示，很多人一聽到氧化壓力，就想靠補充品解決，但從分子角度來看，真正重要的是恢復身體抗氧化系統。規律運動、穩定睡眠、讓壓力不要天天爆表，這些才是對腎臟最實際的保護。腎臟喜歡的是穩定，而不是忽冷忽熱。
更多三立新聞網報導
不用意志力！研究揭「無痛節食法」：吃得少也有飽足感
獨家／不是魚！研究揭「1海鮮」可阻止癌細胞擴散 名醫：直接吃最好
1甜食＝神級食物！新研究：吃越多越年輕 有望治療罕病
不是蛋白質！研究揭「這蔬菜汁」增肌效果強大：甚至可治病
其他人也在看
「下廚2習慣」很多家庭都在犯！50歲男得肝癌超後悔
林口長庚醫師廖繼鼎提醒，為了省錢反覆使用炸油、煮完飯就關抽油煙機，恐讓致癌物長期累積，增加肝癌與其他癌症風險。省下少量油錢與電費，可能換來高額醫療代價，專家呼籲別因小失大。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 10
奇蹟! 婦人"數百顆腫瘤"2個月全消 陽交大醫院逆轉生機
地方中心／黃富溢宜蘭報導宜蘭有一名婦人，多年前曾罹患肝癌，以及肺部「數百顆腫瘤」，標靶治療也沒效，移動得靠輪椅。但返鄉回到陽交大附醫尋求醫療，短短兩個月腫瘤竟然「全部消失」，創下罕見奇蹟。民視 ・ 1 天前 ・ 15
鄭秀文52歲還是45公斤 餐前先吃4顆水煮蛋！吃太多水煮蛋會怎樣？
52歲的鄭秀文，依舊保有纖細身材與凍齡外貌，讓人幾乎忘了歲月的痕跡。日前鄭秀文在籌備5月演唱會時，曾分享自己維持體態的新祕訣，就是餐前吃4顆水煮蛋。飯前先吃水煮蛋有什麼好處？ 鄭秀文45公斤多年健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 11
喉嚨痛不一定是感冒！醫曝可透過「喝水」簡單測試
喉嚨痛是常見症狀，但並非每次都代表感冒來襲！對此，耳鼻喉科醫師陳亮宇指出，早晨起床時喉嚨疼痛，可透過簡單的「喝水測試」來判斷是否為感冒所致，若喝溫水後症狀明顯緩解，多半是乾燥或其他因素引起，若疼痛持續整天，則可能是病毒感染。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
7旬名醫無三高 曝愛吃2蔬菜顧血管
台灣「三高」（高血壓、高血糖、高…民報 ・ 1 天前 ・ 52
日本人又瘦又長壽！胃癌、胰臟癌卻高的驚人 背後原因曝光
日本人不只長壽、也很瘦，但胃癌、胰臟癌發生率卻不低。怎麼吃才能健康長壽？ 6原因日本人吃不胖 世界旅遊作家溫士凱觀察發現，日本人吃不胖有6大原因，包括：用餐分量少、每餐8分飽、愛吃魚、飲食清淡健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
一人減脂餐／「牛肉菠菜湯」5分鐘上桌！促進消化又補蛋白
這道「牛肉菠菜湯」食材簡單、做法快速，口味清爽，不論當作晚餐或運動後的一餐都很適合。牛肉能補充蛋白質，菠菜富含膳食纖維與鉀質，搭配熱湯暖胃、飽足度也不錯，是不少人在調整飲食時會選的輕食湯品。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1
超級食物中有毒！她每天吃「4物」養生 竟東痛西痛、睡不好
太追求養生也不好！營養師李婉萍發文分享，書籍《超級食物裡的毒》談到「草酸敏感」該物質少量攝取沒問題，但吃太多就會與礦物質結合、干擾吸收，甚至破壞細胞功能，長期吃高草酸食物，可能導致頻尿、關節腫痛等。要吃黑豆、杏仁、菠菜補營養可以，但「吃得多」不代表「吃得對」，有時候觀察不適訊號、改變食物組合，也許身體會輕鬆許多。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
豆漿補鈣喝7杯才等於1杯牛奶！營養師公布「豆製品鈣排行」 第一名竟是它
根據國民營養健康狀況變遷調查結果發現，臺灣成人有90%以上缺鈣！而鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質！攝取足夠的鈣質能維持骨骼與牙齒的發育及健康，有助於幫助肌肉與心臟的正常收縮、幫助血液凝固及調控細胞的通透性。許多人詢問：「不喝鮮乳可以用豆漿取代嗎？」 豆漿鈣質含量不高 補鈣選擇一次看 陳怡婷Cynthia營養師表示，豆漿鈣質其實並不高，100g鈣質只有14mg，全脂鮮乳100g鈣質104mg！豆漿要喝7杯才等於喝1杯全脂鮮乳的鈣質！其他豆製品，像是豆干、干絲、傳統豆腐（板豆腐）等，因製做時會添加食用級石膏（硫酸鈣），鈣質含量十分豐富，且有研究顯示，傳統豆腐的鈣質與牛奶所含的鈣質吸收率差不多，是茹素者很好的補鈣食物。 豆製品鈣質含量比較 ．小方豆干 685mg/100g ．黑豆干 335mg/100g ．豆干絲 287mg/100g ．傳統豆腐 140mg/100g ．豆漿 14mg/100g ．嫩豆腐 13mg/100g 高鈣食物有哪些？ 1.乳品類：鮮乳、奶粉、優格、起司等2.豆製品：豆干、干絲、傳統豆腐（板豆腐）等3.海鮮類：小魚干、蝦米、蝦皮等4.堅果種子類：黑芝麻、杏仁果、開心果常春月刊 ・ 2 天前 ・ 2
李翊君睡不好靠1件事改善睡眠！醫大推：還能調節血糖、防失智
56歲情歌天后李翊君出道多年，近日終於宣布將在小巨蛋開唱，而她為了挑戰自己，不惜增加運動量，跑步、皮拉提斯等，就是為了把體能練好，給觀眾耳目一新的感受。不過運動可不只是體能變好，還有11種好處。健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
饅頭當早餐易胖？營養師教「4招破解」：當然可以吃
饅頭、包子屬於精緻澱粉，消化吸收快，易導致血糖波動、加速飢餓感。營養師林俐岑發文指出，它們當然可以作為早餐吃，但方式要對，建議選全麥或雜糧饅頭且半顆即可、再搭配蔬菜與蛋白質延緩血糖上升、食用時先吃菜，接著蛋白質，最後才是饅頭，搭配細嚼慢嚥延長消化時間、另外，不建議以含糖飲料配饅頭，糖和澱粉一起吃下，血糖負擔大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
1甜食＝神級食物！新研究：吃越多越年輕 有望治療罕病
黑巧克力有助改善大腦、心血管，現在還可抗老化。食安專家韋恩（楊世煒）表示，可可在原產地中南美洲的阿茲特克帝國就被稱為神的食物。研究指出，可可中存在的「可可鹼」，體內濃度較高者的生物年齡低於實際年齡。學者表示，此研究可能為老化研究，甚至為常見的罕病帶來關鍵性的突破。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
腎結石會遺傳！「4類人」高危險群 愛喝茶、久坐都中鏢
根據統計，台灣每10人就有1人是腎結石患者，且男性發生率約為女性的兩倍。腎結石一旦發作，常出現背部、側腹或下腹劇烈疼痛，部分患者還會合併血尿、排尿困難，甚至噁心嘔吐。營養師高敏敏提醒，腎結石不只是生活習慣造成，而是「真的會遺傳」，若本身又踩到高風險行為，更容易在不知不覺中讓結石越長越大。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 1
20、30歲就「早衰」？醫揭「這三種」NG行為 加速老化元凶！
很多人把「養生」想成退休後的功課：等孩子大了、工作穩了、身體真的不舒服了再來調整也不遲。但從醫學與公共衛生的角度來看，老化從來不是突然發生的事件，而是一條長期累積的軌跡。你今天的睡眠、飲食、運動、壓力與習慣，就像每天往身體裡存入的「健康利息」--存得越早，未來越穩；忽視越久，往往在中年後用加倍代價補繳。TVBS新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
滷味香、手搖甜、喝水少…3年把腎功能吃到第四期！醫曝「7種腎臟害怕的食物」：地瓜葉竟上榜
三年前，一位患者只來看過我一次。那時他的腎功能已經是慢性腎臟病第三期。我花了很多時間教他：要喝水、少鹽、避免加工品、不要喝太多手搖飲、外食要挑乾淨的、避免高磷、高鉀食物……他點點頭，但生活上並沒有真正做到。他忙、常外食、口渴才喝水、三餐重口味，手搖飲也沒戒。慢性腎臟病不像感冒會讓你「痛」或「發作」，它是默默壞掉、不吭聲的。直到某一天，結果就突然變得很嚴重。幸福熟齡 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
麻辣鍋「鈉含量爆表」最傷腎！醫警告：3顆腰子都不夠
台灣人愛吃火鍋，雖然水煮烹調相對健康，但錯誤的吃法卻會嚴重損害腎臟，洪永祥醫師點名七種傷腎吃鍋方式，包括選擇麻辣鍋底、使用濃稠醬料、吃到飽狂點高單價食材等，長期下來就算有三顆腎臟都不夠用。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2歲男童流感併發肺炎！打完點滴回家 4小時後抱回醫院已斷氣
一名2歲的男童因流感併發肺炎，進醫院打完點滴後返家，豈料，四小時後，家屬再抱著男童返回醫院時，人已經無生命跡象，醫護人員全力搶救，依然回天乏術。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
吃飯也能減肥？最新研究：8種「負卡路里食物」越吃越瘦
想要控制體重卻又不想忍受飢餓感，韓國營養專家提出「負卡路里食物」的概念，指出有8種食物能在增加飽足感的同時，幾乎不為身體帶來熱量負擔，甚至可能出現熱量「入不敷出」的效果，成為不少減重族群的新福音。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
贏過多數同類！醫揭「養生冠軍魚」Omega-3滿滿 2倍輾壓鮭魚
不少人愛吃魚，牠們身上的養分Omega-3有降血脂等好處。先前家醫科醫師魏士航撰文分享，秋刀魚的Omega-3含量幾乎是鮭魚的2倍，同時也多於其他秋天開始盛產的魚類，堪稱秋季「營養冠軍」。如果不方便每天吃魚，也可用「魚油」補Omega-3，但不宜吃太多顆，且服用抗凝血藥物的患者、準備開刀者，應避免食用。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
醫剖出奇蹟寶寶！她忍腹痛多年竟懷孕 媽腹腔懷胎還有10公斤腫瘤
根據美國洛杉磯塞達斯-西奈醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）與《ABC新聞》報導，蘇茲原本準備接受手術切除多年來不斷增生的卵巢囊腫，術前例行驗孕竟顯示陽性，讓她難以置信。身為緊急醫療室護士的她坦言，長期以來受到卵巢疾病困擾，原以為是誤判或腫瘤導致的假陽性...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 發起對話