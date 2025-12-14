「這病」不痛更可怕！醫喊：重創腎功能、害人慘洗腎

記者施春美／台北報導

研究發現，高尿酸未必會痛，待檢查發現，腎絲球過濾率下降時，高尿酸已持續一段時間，它是慢性腎病的重要因子。(示意圖／pixabay)

據統計，台灣超過140萬人苦於痛風困擾，原因來自人體內的尿酸值過高。醫師張家銘表示，新研究發現，無症狀的高尿酸更危險，因為高尿酸未必會痛，等到檢查發現腎絲球過濾率下降時，往往高尿酸已經持續一段時間，它是慢性腎臟病的重要風險因子。

北榮遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示，有些人尿酸過高，卻無痛風症狀，這樣反而更傷身，因為無症狀讓人輕忽高尿酸的嚴重性。尿酸長期偏高者的腎絲球過濾率較低，且下降的時機也較早，這已是很明顯的趨勢。

腎臟不是突然壞掉 而是傷害一點點的累積

張家銘表示，從分子機制來看，尿酸並非只是「廢物」。當血清尿酸過高，它會在細胞內外扮演幾個關鍵角色，包括讓腎臟微血管長期處於氧化壓力之下、讓腎小管與血管內皮進入慢性低度發炎狀態、影響腎臟尿酸轉運蛋白，形成「越高越排不掉」的惡性循環。

「沒症狀高尿酸」更危險！默默傷害腎功能

張家銘表示，很多高尿酸患者會疑惑「若有高尿酸，應該會痛風吧？」但高尿酸的可怕之處就是它未必會痛。待檢查發現，腎絲球過濾率下降時，高尿酸經常已持續一段時間。此次大型研究再次顯示， 無症狀高尿酸就是慢性腎臟病的重要風險因子。

研究顯示，長期尿酸偏高的人，多數一輩子都不會痛到痛風，但腎功能卻可能每年多下降約1~3 mL/min，10年下來，會讓腎臟提早惡化。「因此，沒痛風不代表沒事，高尿酸常常是腎臟先受傷。」

避免高尿酸傷腎：避免熬夜與高果糖飲料

張家銘表示，根據研究結果，重點不是把尿酸壓到多低，而是避免腎臟長期處在高負荷狀態。首先，不是灌水，而是讓尿液顏色穩定在淡黃色，代表腎臟排得動。其次，避免長期熬夜與高果糖飲料，這些都會導致高尿酸，讓腎臟天天加班。

腎臟原則：規律運動、穩定睡眠、壓力不爆表

張家銘表示，很多人一聽到氧化壓力，就想靠補充品解決，但從分子角度來看，真正重要的是恢復身體抗氧化系統。規律運動、穩定睡眠、讓壓力不要天天爆表，這些才是對腎臟最實際的保護。腎臟喜歡的是穩定，而不是忽冷忽熱。

