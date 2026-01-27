「這病」重症無藥、無疫苗！75%死亡率！三大傳染途徑曝光！

四季線上／黃睿筌報導

疾病管制署今(27)日表示，自1月16日起預告將「立百病毒感染症(Nipah Virus Infection)」列為第五類法定傳染病。

疾管署說明，立百病毒感染症為人畜共通傳染病，其自然宿主為果蝠(狐蝠屬)，並可感染豬隻等中間宿主，再傳染給人類。傳播途徑主要分為動物傳人、食物傳播以及有限的人傳人三類，包含直接接觸病豬、食用受果蝠(狐蝠屬)尿液或唾液污染的食品等，或經由密切接觸病人的血液、體液、呼吸道分泌物造成感染。臨床症狀表現廣泛，包括無症狀感染、急性呼吸道症狀到致命性腦炎均可能發生。

疾管署監測資料顯示，立百病毒於1998年在馬來西亞首次發現人類感染案例，隔年新加坡亦曾出現疫情。

近年病例主要發生於孟加拉及印度，其中孟加拉疫情具季節性，通常發生在12月至隔年5月，與果蝠(狐蝠屬)活動及飲用生椰棗樹汁等暴露因素相關；印度疫情則原先集中於南部喀拉拉州，感染多源於接觸受污染的水果，或是在醫療機構中發生的人傳人(院內感染），且病例主要是小規模社區發生疫情，非持續性大規模流行。

但近期疫情發生於東部的西孟加拉州，截至1月25日累積報告5例確定病例，其中2例病況嚴重。目前尚無核准之治療藥物或疫苗，WHO資料顯示致死率約40%-75%，並世界衛生組織(WHO)評估孟加拉、印度及鄰近地區仍有持續發生風險，惟全球風險仍屬低度。

疾管署指出，現行已將立百病毒感染症列為法定傳染病之國家包含日本、新加坡、南韓、泰國及印度等國。醫師如發現符合通報定義之疑似個案，應於24小時內於傳染病通報系統(NIDRS)通報與採檢送驗，並將病人留置指定隔離治療機構施行隔離治療。

疾管署自2000年起即已建置立百病毒多元管道監測，迄今均無國內確診人類或動物病例。

疾管署提醒，為減少受感染的風險，建議民眾避免前往立百病毒流行地區，如前往流行疫情區域，應維持良好個人衛生，避免接觸蝙蝠與豬隻，或接觸可能被蝙蝠污染的環境與物品，並應避免飲用生椰棗樹汁及食用受污染水果。

