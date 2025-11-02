「這癌症」台男罹患率第三！年奪近1900條人命 骨頭痛小心了
生活中心／倪譽瑋報導
小心攝護腺癌！國民健康署指出，2022年有9062人罹患該癌症，在台灣男性中發生率居第三；而攝護腺癌在2024年造成近1900人死亡。國健署提醒民眾「預防勝於治療」，平時要維持良好的生活習慣，避免吸菸、規律運動；男性如果有骨骼不適、頻尿、排尿困難，建議就醫，以評估是否要做攝護腺癌檢查。
台灣男性「攝護腺癌」發生率第三 曾一年奪1897人命
日前衛福部國民健康署說明，根據2022年癌症登記報告及2024年死因統計資料，攝護腺癌在台灣男性中發生率居第三位，2022年有9062人罹癌，相當於每10萬人就有41.6人中；而2024年攝護腺癌死亡人數為1897人，在當年死亡率排名第六，相當於每10萬人有7.8人因攝護腺癌死亡。
罹患攝護腺癌風險與多項因素相關，包括年齡、家族史（基因）、種族、飲食及環境等，國健署提醒，對於該癌症「預防勝於治療」，建議避免吸菸、規律運動、多吃蔬果，維持良好的生活習慣，降低罹癌風險。
國健署提醒：出現排尿異常、骨頭痛須警覺
至於是否要頻繁檢查，國健署引述國際研究，目前尚無充分證據顯示PSA（前列腺特異抗原）檢測可有效降低攝護腺癌死亡率，反而可能因過度診斷與治療，影響患者生活品質，造成勃起功能障礙、尿失禁等副作用。
美國預防服務工作組（USPSTF）建議，55至69歲男性應在與醫師評估後，充分了解篩檢的利與弊，再決定是否進行PSA檢測；70歲以上男性則不建議進行篩檢。不過，男性如果出現頻尿、排尿困難或骨骼不適，就得留意患攝護腺癌的可能性，國健署建議儘早就醫，接著由醫師評估後進行必要檢查，以把握早期診治的機會。
資料來源：國民健康署
