這癌症「連14年」成台人中標榜首！檢查前準備不足 小心驗不清

做大腸鏡前應準備！過去衛生福利部國民健康署（國健署）統計，台灣的大腸直腸癌（大腸癌）發生率連續14年高居榜首，營養師李婉萍發文指出，定期篩檢有助於防大腸癌，但檢查前得確保腸道清空，避免糞便體積太大、食物渣渣殘留，推薦飲食暫時改「低渣」，多補充水分，並少吃高纖食物、高油的肉、乳製品等。

大腸癌發生率高 可做「大腸鏡」早期預防

李婉萍指出，根據國健署2019年的癌症登記報告統計指出，國人大腸直腸癌的發生率仍「高居首位」且已連續14年蟬聯，患者更有年輕化的趨勢。除了留意日常飲食外，「定期篩檢」也很重要。

關於定期篩檢，李婉萍表示「大腸鏡」是早期發現大腸癌的有效方式，也能在檢查同時幫助切除可能演變成癌症的「息肉」，降低罹癌風險。不過，在進行大腸鏡檢查時，腸道必須「盡可能清空」才能讓醫師診斷時看得更清楚，方法是使用清腸藥搭配低渣飲食。

大腸鏡檢查前飲食怎麼吃？

李婉萍說明低渣飲食的部分，要減少糞便體積和腸道中有「殘渣」，建議可吃「烹調方式清淡」的食物，避免油炸、油煎與生食；還有「避開含豐富纖維的食物」例如燕麥、糙米等全穀根莖類，還有高纖蔬果、堅果種子；也建議「不吃動物性肥肉」，它們過於油膩較難消化，會減慢腸胃蠕動的速度，應選擇去皮、不帶筋、口感較嫩的肉類。

在喝東西方面，建議「適量增加水份攝取」，低渣飲食讓很多健康的食物暫時不能吃了，所以要注意水分補充避免發生便祕，喝黑咖啡、紅茶或綠茶，或是含糖的冬瓜茶、運動飲料、碳酸飲料等都可以。另外，要特別注意「勿食任何乳製品」，奶類雖然是液體，但消化之後容易在腸胃道留下殘渣，乳製品如起司、優酪乳、冰淇淋等一律不能吃。

糖尿病友做胃、腸鏡前該注意什麼？

糖尿病患者飲食需精準控制，調整為低渣可能讓血糖波動，便有人提問「糖尿病患如果也要低渣，太難了吧？」李婉萍則回應「（檢查）當天血糖會看糖化血色素為主，以糖友先做到低渣成功為主。」

除了嘗試低渣飲食（仍可搭配糖尿病藥物）之外，過去糖尿病關懷基金會的專欄也曾說明，糖友在胃、腸鏡檢查當天，建議暫時停用口服抗糖尿病藥，以免出現低血糖，如果是需全身麻醉的無痛腸鏡，建議自備治療低血糖的液體包括含糖飲料，或含糖果汁等，總體而言，做腸鏡檢查前的重點在「一定要跟就診醫療團隊 （醫師、衛教師、營養師）討論」。

