「這白委」遭爆施壓撤簽「助理費除罪化」提案 本人澄清「僅要助理考量情勢」

即時中心／徐子為、謝宛錚報導



國民黨籍立委陳玉珍提修法，打算將助理費「除罪化」，明定助理費直接匯給立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引起跨黨派基層助理不滿，據傳已有逾250名跨黨派助理連署。不過，媒體爆料朝野約6位立委施壓其助理不准連署，其中，民眾黨立委劉書彬更是被點名，昨（10日）日劉得知旗下幕僚簽署後，將其痛斥一頓，逼迫助理撤簽。對此，劉書彬本人回應，她是跟助理們反映「現在情勢自己要去考量」。





媒體《自由時報》報導指出，劉書彬下令辦公室助理不得連署。一名任職於該辦公室的國會助理昨在連署後，被劉當面痛罵一頓，該名國會助理立刻衝出辦公室，向發起人表示要撤簽。



針對媒體爆料指控，劉書彬本人今稍早親上火線回應，她否認有施壓助理，並澄清她是跟助理們反映「現在情勢助理自己要去考慮」。並誇讚現行立法院的公費助理制度「非常好」，民眾黨的態度絕對是「支持公費公用」，這沒有退縮的立場， 公費助理適用到勞基法是非常好的事情，助理有好的待遇，才有更多餘裕幫助立委問政。







