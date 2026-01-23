這盒折200元！好市多驚現「神級水果」 網大推：外面難買到、送禮超體面
記者鄭玉如／台北報導
農曆春節將至，許多人開始選購年節禮盒，為走春拜年提前做準備。近日一名網友前往美式賣場好市多（Costco）採購，發現好市多也推出各項過年禮盒，包括紐西蘭空運櫻桃、日本蘋果禮盒、總統梨等，有的一盒還折價200元，在網路上掀起討論。
一名網友在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」PO文表示，年前她都會採購禮盒，因此近期到好市多報到，買了空運櫻桃送長輩，日本蘋果禮盒則準備自己吃，蘋果每顆又大又漂亮，總統梨、韓國梨則打算送主管，更指好市多是選購禮盒的不錯選擇。
從照片可見，總統梨一盒售價999元、空運紐西蘭櫻桃禮盒原價1699元，如今現折200元，日本蘋果禮盒則有兩款，分別是999元與1399元，讓原PO不禁提到「這些在外面應該比較難買到」。
貼文在網路上掀起討論，不少人分享「前兩天去也是，買了櫻桃跟蘋果，送出去夠體面」、「現場各種禮盒超多的，光是梨子好像就有兩、三種」、「我昨天才買了好市多的草莓，很大一顆，一入兩盒才899元」。
