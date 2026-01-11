這盤燉飯有現刨烏魚子！台義餐酒插旗勤美 牛三寶、花雕酒玩出新味

生活中心／賴俊佑報導

義式料理界的台味文藝復興！尊鴻餐飲集團全新餐飲品牌「所 SUO」進駐台中勤美商圈，將花雕酒、烏魚子、脆皮五花豬等經典台味揉合進義式料理，「現刨烏魚子．海味炸吻仔魚燉飯」、「蒜油細煨青龍椒牛三寶圓麵」初訪必點；路易莎集團邁入20週年，推出全新生活風格餐飲品牌「白霧時光」，全台首店200多坪空間，提供手沖咖啡、創意料理，職人展演烘焙麵包、現烤披薩、特調微醺飲品。

「所 SUO」將花雕酒、烏魚子、脆皮五花豬等經典台味揉合進義式料理。(圖／尊鴻餐飲集團提供）

Gelato 系列包含「花落烏龍」以及「慢熟烏梅」。(圖／尊鴻餐飲集團提供）

台義餐酒館插旗台中勤美 烏魚子、牛三寶玩出新味

尊鴻餐飲集團2014 年成立，以平價大利麵「HUN 混」在台中打響名號，橘醬系列、爆量蛤蜊系列深受學生喜愛，後續創立「JAI 宅」、「嵩 sung」等義式餐廳；全新品牌「所 SUO」定位於中價位帶（新台幣300–800元），僅次於「嵩 sung」，主打「低社交壓力」的沉浸式體驗，透過All Day Dining 全天享食的形式，讓餐飲回歸生活本身；此外，尊鴻餐飲集團全新麵包咖啡廳「Phase x DUM DUM」近期開幕，接下來還有酒吧跟大家見面。

「所 SUO」主打台義混合料理，首推「現刨烏魚子．海味炸吻仔魚燉飯」干貝魚湯燉飯帶酥炸吻仔魚的焦香，上桌後再現刨烏魚子，海味與鹹鮮相互映襯；「蒜油細煨青龍椒牛三寶圓麵」有牛肋、牛肚與牛筋三寶，麵條用牛肋汁與純淨奶油慢火細煨；「法式焦糖洋蔥．蛤蜊雞湯燉飯」以細火慢炒的焦糖洋蔥為底，與鮮美蛤蜊雞湯交織出清透且綿長的甘甜；新鮮蛤蜊與鴻喜菇堆疊自然鮮味，佐以奶油與乾酪，賦予口感絲滑圓潤的包容力。

其他菜色推薦包括「油潑辣籽爆香魷魚」以油潑辣籽與花椒勾勒出層次分明的麻辣香氣；「花雕酒漬奶油起司燉豚」以花雕酒醃漬的梅花豬肉，在奶油與起司包裹下，酒香與乳香自然相融；甜點部分Gelato 系列包含嚴選梨山青心烏龍與黃金桂花的「花落烏龍」，以及採用自然發酵手法、口感清爽酸香的「慢熟烏梅」；飲品部分則延續東方美人、紅烏龍、仙楂與蜜餞等直覺記憶，透過慕斯泡沫、冷萃與浸漬技術，將童年味道轉化為富有節奏感的當代飲品！

路易莎集團全新品牌「白霧時光」。(圖／路易莎提供）

路易莎200坪新品牌咖啡、排餐通通有 2026年再開8家

路易莎集團第8個品牌「白霧時光」，首間200坪旗艦店位於新板傑仕堡，飲品客單價從100多元跳增到400多元，餐點客單價從百元早餐到3、400元排餐，提供近百道結合地中海風味、義式料理與台式料理。

白霧時光咖啡飲品主打「美式三重奏」，一次可品飲淺、中、深焙三種焙度，感受不同產區層次與風格；「水果西西里咖啡」選用獨特淺焙咖啡豆，融合新鮮水果的清爽酸香，「白霧水果茶」則以當季鮮果搭配嚴選茶品，口感純淨自然。餐食部分，清晨推薦慢燻厚火腿堡，早午餐以「原野」與「藍海」展現豐富而均衡的搭配，正餐則有人氣海鮮燉飯、牛五花義大利麵與經典豬肋排等。

路易莎董事長暨創辦人黃銘賢受訪表示，20年前學咖啡的時候最想開可內用早午餐的咖啡館，如今終於實踐，明年白霧時光全台再展店8間；另外，路易莎咖啡明年將在美國、柬埔寨開設首家分店，台灣部分將再開6間火鍋品牌和3間健身房。

