這碗拉麵「滿滿奶香」色味俱全，顧客大排長龍。圖／翻自Kochaporn Puntien臉書

泰國網友近日分享一段影片，一家麵攤聚集許多顧客排隊，但仔細一看，這家攤位的老闆娘相當有特色，網友也稱讚「這碗拉麵充滿奶香」。

影片可見，這家麵攤的老闆娘穿著大膽，在下麵之際，甚至可以看見「波濤洶湧」的壯觀景色。除此之外，現場也有不少顧客排隊買麵，其中以大叔最多，大家都想來嘗鮮。網友們就直呼，這家拉麵富含「滿滿奶香」，另外也有網友說：「跪求買麵地點。」、「害我現在好餓。」、「準備去買麵。」

此外，也有網友稱這應該是店家的宣傳手法，先前也有其他小吃店、水果攤，故意請來辣妹當「一日老闆娘」，或者是真的老闆娘打扮性感，來吸引更多顧客，廣告效果十足。

廣告 廣告

過去還曾有泰國機車展售活動，請來辣妹「大跳熱舞」吸引顧客關注，結果反而吸引4名男童來湊熱鬧，不僅拿出手機近距離拍攝辣妹，甚至還在現場學辣妹跳舞，讓網友看了直呼「弟弟前途不可限量」。



回到原文

更多鏡報報導

大媽求博愛座不搏鬥 公開喊話：有人要讓坐嗎？我會給美金

約定3天後復婚卻變調！妻「離婚當天秒嫁小王」 綠帽男超慘結局曝

大叔公車上看謎片被隔壁女生發現 下一秒動作超變態！