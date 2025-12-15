這碗湯能美白、瘦身還抗老！日本人早餐都靠它 養出易瘦體質
如果早上沒時間準備早餐，日本營養師建議，可在前一天晚上先做好味噌湯，到了早上就能隨手加熱，喝到熱騰騰的味噌湯，不妨從明天的早餐開始喝味噌湯，讓自己變得更美麗同時，活力滿滿地開始一整天的活動。
味噌湯更適合當早餐
日本營養師萩野祐子說，有時候會聽到「我早餐都喝果昔」這種說法，這比早餐什麼都不吃來得健康許多，但如果是為了變美麗而減重，就不太贊成在早餐的時候喝果昔。
萩野祐子表示，冰冷的果昔會讓腸胃受寒，蠕動變得緩慢，消化酵素的活性也會變差，消化能力因此下降，也會變成不易變瘦的體質。
「如果是自製的果昔，很有可能因為放太多水果，導致血糖值飆升。」萩野祐子說，雖然水果富含維生素與礦物質，但含有比白飯的醣質更容易讓人發胖的果糖，而且果昔無法咀嚼，這也是無法變美的原因之一。
萩野祐子推薦，以味噌湯取代果昔，喝味噌湯能讓身體變得暖和，在早上時拉高體溫，就能促進代謝，以及加速一整天熱量的消耗，也就能打造易瘦體質。
看更多：日本人又瘦又長壽！胃癌、胰臟癌卻高的驚人 背後原因曝光
味噌湯3大好處
萩野祐子也說，味噌湯含有許多變美的元素，具有美白、改善腸道環境、延緩老化等效果。
1.美白效果
味噌的原料是大豆，而大豆富含蛋白質。蛋白質除了能幫助我們增加肌肉，也是讓肌膚保持濕潤所不可或缺的營養。
2.改善腸道環境
一般認為，屬於發酵食品的味噌含有活的微生物，能夠調整腸道環境。
3.延緩老化
味噌含有許多抗氧化效果的成分，如大豆異黃酮與皂素，有助預防身體氧化，具有延緩老化的效果。
看更多：日醫推薦「醫療級抗癌神湯」喝長壽湯品胰臟癌婦82歲活力滿滿
超簡單味噌湯食譜
蔬菜味噌湯
一碗就能充分攝取蔬菜與蛋白質的味噌湯，美味的蘿蔔泥能幫助消化，記得不容易煮熟的蘿蔔與胡蘿蔔要先放。
材料（2人份）
高湯400c.c.、洋蔥1/2顆、蘿蔔100公克、胡蘿蔔1/3根、小松菜2棵、鴻喜菇1/3包、味噌1大匙。
作法
順著纖維的方向將洋蔥切成薄片，再將去皮的蘿蔔、胡蘿蔔切成像銀杏狀的薄片。
將小松菜切成3公分長的短段，鴻喜菇先拆成方便使用的大小。
將蘿蔔、胡蘿蔔放入高湯，加熱2分鐘，直到煮熟為止。
加入小松菜、鴻喜菇，最後再加入洋蔥。
煮滾後關火，調入味噌即可。
蘿蔔泥滑菇味噌湯
美味的蘿蔔泥能幫助消化，光一碗就能攝取大量蘿蔔。
材料（2人份）
高湯400c.c.、蘿蔔200公克、滑菇1包、乾燥海帶芽1大匙、紫蘇2片、味噌1大匙。
作法
蘿蔔先去皮，磨成泥，再稍微擠掉水分。
紫蘇切成細絲。
將海帶芽以及稍微沖水洗淨的滑菇放入高湯，煮滾後關火，調入味噌。
盛碗後，放入蘿蔔泥與紫蘇當配料。
看更多：日名醫早餐喝洋蔥味噌湯改善糖尿病減重11公斤 醫：煮錯小心沒效
◎ 本文摘自／《越吃越美麗：日本女星御用營養師教你吃出瘦身、美肌、年輕力》萩野祐子 著
◎ 圖片來源／莫克文化．達志影像/shutterstock提供
