這私校號召「捐1萬回饋母校」！ 校友批「搶零用錢」引網議

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

普發1萬正式開跑，對此，明道中學日前則發文號召校友捐出這筆錢回饋母校，遭大批網友抨擊，直呼「學費不便宜，還跟學生要錢，沒看過乞討還這麼理直氣壯的」。

明道中學日前在粉專發文表示「明道人一起做一件很酷的事！」提到政府普發開始後，校友會邀請16萬名校友一起把1萬變得有意義，就是「回饋母校、支持學弟妹！」稱因為始終記得一句話「明道人幫明道人」；只有同一個信念「傳承，是一件值得一直做下去的事」。

廣告 廣告

貼文一出，立即被校友轉發社群平台threads表示，「不是哥們，我付了六年學費就拿你兩張畢業證書，你現在還來跟我搶零用錢了」，引起網友熱議，紛紛留言「隔天校長開著新買的勞斯萊斯幻影來到了學校」、「笑死沒看過乞討還這麼理直氣壯的」、「明道私校學費不便宜吧還跟學生要錢」、「臉皮好厚學校應該響應政策普發錢給學生吧」，但也有校友回應「我身為明道人我認為這活動很有意義，我會去捐！」、「我身為明道人我認為這活動很有意義，我會去捐！」

不過，相關貼文目前疑似遭刪除，只出現在明道中學校友會的臉書粉專，也遭網友湧入狂轟「真的笑死人」、「一萬為啥要給你們花」、「好好笑喔 你們賺那麼多了，學費那麼貴了，還要叫校友把一萬塊給你們？請問一下打算拿來幹嘛？那我們捐錢會得到什麼好處嗎？一台iPhone17嗎？」

原始連結







更多華視新聞報導

ATM領1萬! 普發現金郵局今開領 櫃台還可拿紅包

一鍵找ATM！ LINE普發現金地圖上線 全台據點秒查

台北市確定不加碼普發現金！ 蔣萬安：目前沒有條件

