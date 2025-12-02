「這種保健品」能延緩老化！新研究：連吃4年能讓人老得慢3年
記者施春美／台北報導
吃對正確的保健品相當重要。醫師江守山表示，一項追蹤1054名50歲以上者的端粒健康狀況，讓他們每天服用維生素D、1克Omega-3脂肪酸補充劑，持續4年後，發現能延緩生物老化3年。他表示，「維生素D延緩老化！」
腎臟科醫師江守山在其臉書表示，若人無法經常曬太陽，每天服用維生素D3補充劑，持續4年，也能延緩生物老化3年。維生素D3能保護人的端粒，而端粒是染色體末端的保護帽，會隨著年齡的增長而縮短。端粒縮短會使人的DNA暴露在外，容易受到損傷，導致生物衰老，並增加某些癌症和自體免疫疾病（例如關節炎）的風險
江守山表示，麻省總醫院布萊根醫院的研究人員追蹤了1054名50歲及以上志願者的端粒健康狀況，並讓他們每天服用2000國際單位的維生素D、1克ω-3脂肪酸補充劑或安慰劑，持續5年。
江守山表示，研究人員每2年測量一次參與者白血球中的端粒長度後發現，僅維生素D補充劑組的端粒縮短速度變慢。測試中使用的劑量相當於一個人在夏日陽光下曬15分鐘左右所產生的維生素D。
