這種名單也能提出來！王鴻薇：這就是民進黨酬庸的嘴臉

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國民黨立委王鴻薇表示，呼應蔣萬安否決監院提名、凍結監察院運作，她也反批民進黨，長年以來主張廢除監察院，如今持續提名單，就是公開拋棄過去主張，立場相當難看。（本報資料照片）

台北市長蔣萬安12日上午表示，他認為不是人選的問題，而是監察院存廢問題，建議藍白黨團可以否決29位提名人選，凍結監察院的運作，再爭取朝野共識，修憲廢除監察院。國民黨立委王鴻薇表示，呼應蔣萬安否決監院提名、凍結監察院運作，她也反批民進黨，長年以來主張廢除監察院，如今持續提名單，就是公開拋棄過去主張，立場相當難看。

王鴻薇指出，民進黨長年以來，主張廢除監察院，如今持續提名單，就是公開拋棄過去主張，立場相當難看。監察院在民進黨的運作下，早就與執政黨狼狽為奸，政治酬庸、政治辦案、甚至濫用公帑惡名在外。

廣告 廣告

王鴻薇細數，陳菊擔任監察院長，請假天數長達約405天。不但顯示監察院毫無功能，也讓人看到民進黨酬庸政治，早就把監察院當成禁臠；賴清德愛將陳宗彥，涉嫌接受性招待，即使調查認為違失情節重大，卻仍是懸殊比例不成立彈劾。事後卻被台南地檢署起訴，確有接受性招待。除此之外，對疫苗案輕輕放下等爭議，族繁不及備載。

王鴻薇碩，監察院配合民進黨政府，去年行政院的預算被否決後，就搶著幫提釋憲，聲請釋憲跟暫時處分，結果同年6月陸續遭爆監委及秘書長不當使用公務車風波，隨後前秘書長李俊俋請辭下台，相當諷刺。

王鴻薇強調，監察院不是民進黨的後院，攤開這次民進黨提名的監委名單，獨派力挺大罷免的陳永興要擔任院長，濫用公務車的王榮璋、廢死的侯廷昌、反核的徐光蓉，更不乏有許多民進黨黨職在裡面，「這種名單也能提出來，這就是民進黨酬庸的嘴臉。」

【看原文連結】