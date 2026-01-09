這種咖啡要少喝！超過50萬人研究發現：增7倍黃斑部病變風險

近期一項發表於《Food Science & Nutrition》研究顯示，習慣飲用即溶咖啡者罹患乾性黃斑部病變的風險可能增加近7倍。研究者推論，可能與即溶咖啡製程中產生的丙烯醯胺或糖化終產物有關，這些物質會促進視網膜氧化壓力與慢性發炎。

功能醫學醫師劉博仁指出，該研究透過分析英國和芬蘭超過50萬人的基因資料，發現即溶咖啡與乾性黃斑部病變之間存在遺傳相關性，而且研究者也強調，此研究僅針對即溶咖啡發現風險增加，其他如手沖、虹吸、義式等現磨咖啡則無此現象。

即溶咖啡與現煮咖啡的關鍵差異

劉博仁解釋，即溶咖啡是經由高溫萃取咖啡液後，進一步噴霧乾燥或冷凍乾燥，製成粉末狀或顆粒狀的咖啡粉，沖熱水即可飲用。然而，這種高溫加工會產生一些對人體潛在有害的化合物，例如丙烯醯胺。此外，某些品牌的即溶咖啡還會添加人工香料或穩定劑，提升風味與保存期限。

現磨咖啡對健康的好處

相較之下，現煮咖啡是從新鮮研磨的咖啡豆手工沖泡而成，製程中不過度加工，因此更能保留天然的抗氧化物質如綠原酸，也較少產生有害副產物。若從健康觀點出發，手沖咖啡無疑是更好的選擇，此外優質現磨咖啡對健康也有以下5大益處：

咖啡含有豐富的抗氧化物質，可幫助對抗自由基與慢性發炎。 研究指出，適量咖啡可降低第二型糖尿病與脂肪肝的風險。 也與降低巴金森氏症與阿茲海默症的風險有關。 咖啡能提神醒腦、改善注意力與工作表現。 部分人因咖啡促進腸道蠕動，而解決了便祕問題。

保護視力的實用建議

針對已有黃斑部病變或有風險的人士，劉博仁建議在飲食上多攝取富含葉黃素、玉米黃素的深綠色蔬菜，如菠菜、羽衣甘藍等，這些成分有助於過濾藍光並保護視網膜。同時，魚類中的Omega-3脂肪酸也很重要，鮭魚、鯖魚等是抗發炎的好來源。在生活習慣上，應避免吸菸，出門配戴具抗UV功能的太陽眼鏡，並定期接受眼科檢查。

劉博仁建議，平常習慣喝即溶咖啡者，建議可漸進式改為現磨現煮方式，既能保留咖啡帶來的好處，又能減少對眼睛的負擔。如果有黃斑部病變的家族史，或視力已有些變化，不妨從今天開始注意飲食與習慣的調整。咖啡不必戒掉，但可以選擇更天然、更安全的方式。用現磨的咖啡豆、慢慢沖泡，也是一種對健康更友善的生活儀式感。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／劉博仁醫師

