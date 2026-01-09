這種咖啡要少喝！超過50萬人研究發現：增7倍黃斑部病變風險
近期一項發表於《Food Science & Nutrition》研究顯示，習慣飲用即溶咖啡者罹患乾性黃斑部病變的風險可能增加近7倍。研究者推論，可能與即溶咖啡製程中產生的丙烯醯胺或糖化終產物有關，這些物質會促進視網膜氧化壓力與慢性發炎。
功能醫學醫師劉博仁指出，該研究透過分析英國和芬蘭超過50萬人的基因資料，發現即溶咖啡與乾性黃斑部病變之間存在遺傳相關性，而且研究者也強調，此研究僅針對即溶咖啡發現風險增加，其他如手沖、虹吸、義式等現磨咖啡則無此現象。
即溶咖啡與現煮咖啡的關鍵差異
劉博仁解釋，即溶咖啡是經由高溫萃取咖啡液後，進一步噴霧乾燥或冷凍乾燥，製成粉末狀或顆粒狀的咖啡粉，沖熱水即可飲用。然而，這種高溫加工會產生一些對人體潛在有害的化合物，例如丙烯醯胺。此外，某些品牌的即溶咖啡還會添加人工香料或穩定劑，提升風味與保存期限。
看更多：咖啡抗癌、防失智！名醫親測：喝咖啡多1步驟還能降壞膽固醇
現磨咖啡對健康的好處
相較之下，現煮咖啡是從新鮮研磨的咖啡豆手工沖泡而成，製程中不過度加工，因此更能保留天然的抗氧化物質如綠原酸，也較少產生有害副產物。若從健康觀點出發，手沖咖啡無疑是更好的選擇，此外優質現磨咖啡對健康也有以下5大益處：
咖啡含有豐富的抗氧化物質，可幫助對抗自由基與慢性發炎。
研究指出，適量咖啡可降低第二型糖尿病與脂肪肝的風險。
也與降低巴金森氏症與阿茲海默症的風險有關。
咖啡能提神醒腦、改善注意力與工作表現。
部分人因咖啡促進腸道蠕動，而解決了便祕問題。
看更多：咖啡渣丟垃圾桶？丟錯最高罰6000！直接當肥料恐把花種死
保護視力的實用建議
針對已有黃斑部病變或有風險的人士，劉博仁建議在飲食上多攝取富含葉黃素、玉米黃素的深綠色蔬菜，如菠菜、羽衣甘藍等，這些成分有助於過濾藍光並保護視網膜。同時，魚類中的Omega-3脂肪酸也很重要，鮭魚、鯖魚等是抗發炎的好來源。在生活習慣上，應避免吸菸，出門配戴具抗UV功能的太陽眼鏡，並定期接受眼科檢查。
劉博仁建議，平常習慣喝即溶咖啡者，建議可漸進式改為現磨現煮方式，既能保留咖啡帶來的好處，又能減少對眼睛的負擔。如果有黃斑部病變的家族史，或視力已有些變化，不妨從今天開始注意飲食與習慣的調整。咖啡不必戒掉，但可以選擇更天然、更安全的方式。用現磨的咖啡豆、慢慢沖泡，也是一種對健康更友善的生活儀式感。
看更多：這咖啡喝1杯有萬顆塑膠微粒！名醫推薦喝咖啡多1步驟 有效排除塑毒
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／劉博仁醫師
更多健康2.0報導
林郁婷55公斤瘦到51公斤！這樣吃瘦了反而更強 奧運金牌背後的飲食關鍵
「這種脂肪」越多越不容易胖！醫教4招把自己改造成燃脂機器
早吃vs.晚吃差很大！早餐「這樣吃」存活率達9成 護腎又降膽固醇
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
出乎意料！藍莓冷凍3個月「抗癌力暴增25％」 竟比新鮮吃更營養
藍莓含有豐富花青素、維生素C等多種營養成分，被認為有助於抗氧化、防癌、減少自由基、護眼與保護心血管等多種功效。研究發現，冷凍藍莓因細胞壁遭到破壞，花青素含量較新鮮藍莓提升25%，維生素C流失率也更低，建議搭配無糖優格、堅果食用，能創造更高營養價值。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 2
怒批無照廠商代刀爆料太扯 中榮醫護：難道大家都瞎了？
週刊報導，台中榮總神經外科3名醫師被爆料疑似讓未具醫師資格的醫材廠商進入手術室內代刀手術，對此，有熟知內情的醫護指出，神經外科部長即將在本月退休，將有新人接任，懷疑是人事鬥爭，而且廠商明明是協助醫師做器械故障排除，卻抹黑在執刀，手術室那麼多人，「難道大家眼睛瞎了」、「報導爆料實在非常扯！」自由時報 ・ 1 天前 ・ 38
50歲後「晚上吃這些」反而幫助代謝！營養師大推 酸菜也上榜
隨著年齡增長，體重控制與燃燒脂肪確實會變得比較困難，但並非不可能。對此，營養師Sahar Berjis分享50 歲以上的人在晚上適合吃哪些食物。他表示，45或50歲之後，新陳代謝會放慢，但只要在睡前選對食物，並養成有助於穩定血糖、支持消化、降低發炎的日常習慣，就能帶來顯著差異。以下是7種適合在晚上食用、可在睡眠期間支持脂肪代謝的食物與飲品。 1、肉桂與荳蔻茶肉桂與荳蔻茶不僅風味溫潤，也能幫助身心放鬆，而這正是促進脂肪代謝的重要關鍵。研究顯示，肉桂可能有助於降低體內發炎反應。Berjis表示，肉桂與荳蔻茶能幫助平衡血糖、安定神經系統，並促進睡前的放鬆狀態。 2、水煮蛋雞蛋可說是天然的超級食物，也是理想的夜間點心，有助於延長飽足感並支持脂肪代謝。Berjis指出，一顆水煮蛋能提供消化速度較慢的優質蛋白質，幫助穩定新陳代謝，並減少夜間肌肉分解。 3、蒲公英與菊苣茶蒲公英與菊苣茶是一款溫和、舒緩的夜間草本飲品，有助於體重管理。他表示，蒲公英與菊苣屬於天然苦味草本，可溫和刺激肝臟功能，在睡眠中促進脂肪代謝。 4、苦瓜苦瓜茶是另一款適合夜間飲用、可支持代謝與夜間燃脂的飲品。苦瓜含有有助於調節血糖的常春月刊 ・ 1 天前 ・ 5
過了45歲超難瘦？吃「這7食物」睡覺也能燃脂
生活中心／杜子心報導不少人過了45歲、50歲後都會有同樣的感嘆，「吃得都跟以前一樣，為什麼體重卻一直在增加，其實年紀增長讓新陳代謝放慢是事實，但並不代表燃脂就此卡關。美國健康飲食網站《Eat This, Not That!》引述 Inner Health and Wellness 創辦人、營養師莎哈．貝爾吉斯（Sahar Berjis）指出，只要在睡前選對食物，並養成有助於穩定血糖、促進消化、降低發炎的飲食習慣，夜間反而能成為身體修復與燃脂的重要時段，特別是對45歲以上族群最有幫助。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 4
卡神楊蕙如打瘦瘦針63→46kg！ 分享5重點突破停滯期
楊蕙如透過施打減重藥物猛健樂，搭配5項生活飲食習慣調整，在約8個月期間成功從63公斤減至46公斤。台灣肥胖醫學會理事長林文元提醒，瘦瘦針應作為長期治療選項並須搭配行為調整，且需注意肌少症風險，呼籲民眾切勿自行購買使用。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 23
這些保健食品不能一起吃！魚油、葉黃素、鈣、鐵吃錯超傷身
服用保健食品，除了要注意攝取時間外，也要留意有些營養品是不能一起吃的，像是葉黃素、鈣片、魚油、鐵等就有一些食用技巧，小心不要吃錯了，否則容易對身體造成影響！ 葉黃素、β-胡蘿蔔素不能一健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
早餐吃對真的會瘦！醫師公開「減脂早餐公式」，網友吃3個月狂減12kg！
不少人在減重期間，會抱持「少吃一餐就少一點熱量」的想法，尤其為了避免晚上太餓，乾脆選擇不吃早餐。然而，醫師提醒，早餐其實就像身體燃脂代謝的開機按鈕，吃對早餐反而能幫助一整天的能量運作更順暢。 近期網女人我最大 ・ 2 天前 ・ 1
減脂族快看！營養師曝「1食物」下肚像喝油：麵條界吸油面紙
不少民眾減重時，會選擇看似清淡、份量不多的雞絲麵當作主食，但這樣的選擇真的有助於減脂嗎？對此，營養師曾建銘在社群平台發文直言，「它本質就是『麵條界的吸油面紙』」貼文一出，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
吃完火鍋少做1件事！30多歲男「當場倒地」無心跳
天氣冷颼颼，不少民眾愛吃火鍋保暖身子。不過醫師提醒，室內室外溫差大，民眾吃完火鍋後建議先做好保暖措施再離開店內，一名30幾歲男子就因為寒流期間吃鍋又喝酒，吃飽後立刻踏出店外，當場心肌梗塞倒地。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
「減脂早餐」只吃豆漿+水煮蛋？營養師警告：這樣吃更難瘦，小心還會掉髮、失眠！
原來正確的減脂早餐公式是這樣：先保留豆漿＋水煮蛋，再加一塊地瓜補足天然低GI碳水，能讓血糖穩、精神更好。接著放一顆小番茄，或換成藍莓、奇異果的低糖水果，補上維生素與纖維，把營養拼圖更完整。但還沒結束，因為沒有優質油脂，很多營養素其實吸收不起來！所以最後再抓...styletc ・ 1 天前 ・ 2
致死率40%！川菜主廚戒酒4年「肚子劇痛休克」…醫示警：這併發症最慘
台中一名52歲陳姓男子，年輕時喜歡跟朋友喝酒聊天，一次可以喝下6瓶啤酒，後因身體健康因素已戒酒4年。不料去年6月，陳男因劇烈腹痛休克送醫，經診治發現，竟是胰臟炎合併十二指腸穿孔，引發急性腹膜炎，致死率超過40％，情況一度危急。幸好經醫護團隊多次手術、努力清創後，陳男病情終於穩定，他也趁今天（7日）生日，許下願望「要健康出院回家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
他們自律又養生 「1事」害動脈硬化！醫嘆：防不勝防
現代人關注飲食與生活的健康，但醫師李思賢表示，他在診間發現，一群極度自律的患者即使相當養生，但健檢報告仍顯示發炎指標偏高，這讓他思考是否漏掉了空氣品質這項健康隱憂。一項研究指出，空氣污染不只傷肺，那些吸入的超細懸浮微粒 (Ultrafine PM) 會直接重塑人體的腸道菌相，進而加速動脈硬化的進程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
不是免費就好！醫師點名營養午餐最大地雷是「超加工食品」
台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費政策後，許多縣市紛紛跟進。不過身為醫師的台灣基進前祕書長吳欣岱表示，營養午餐重點不是免費，而是要讓孩子們吃得營養、健康。吳欣岱指出，台灣營養午餐普遍有「超加工食品」的問題，包含加工方式、添加物都會讓孩童從小養成重口味、讓代謝系統提早耗損。吳欣岱呼籲，應明確限制高加工食品的入菜比例，並建立比中央更嚴格的校園添加物負面表列，把雖然合法、但長期有健康疑慮的添加物，排除在孩子的餐盤之外。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 10
23歲男追求「特殊體驗」！竟將5cm活水蛭塞尿道 下秒痛到衝醫院
《大河報》報導，小鄭起初並未察覺異狀，還對可能產生的「特殊體驗」抱有期待，但不久後便出現劇烈疼痛與排尿困難等症狀，嚇得趕緊前往鄭州市人民醫院求診。醫生檢查發現，水蛭沿著尿道向內爬行，最終進入膀胱並附著吸血，同時分泌抗凝血物質，導致症狀迅速惡化。經檢查後，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
卡神楊蕙如打瘦瘦針從63減至46 公開5招激瘦技巧
卡神楊蕙如打瘦瘦針從63減至46 公開5招激瘦技巧EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 4
中國附醫驚傳精神科醫師涉性騷！3名女病患指控 中市府回應了
即時中心／林韋慈報導台中市知名中國醫藥大學附設醫院驚傳性騷擾事件。據了解，該院身心科一名醫師在門診及居家治療時，疑似對不只一名女患者進行性騷擾，包括擁抱等不當身體接觸，至少有3名患者提出指控。台中市社會局證實已受理相關案件，衛生局也表示已啟動調查。民視 ・ 17 小時前 ・ 2
年奪4萬命！21歲男大生「心因性猝死」 醫揭9種人是高危群
桃園某大學一名21歲大學生5日在教室突然昏迷，經急救後仍回天乏術，法醫相驗確認為「心因性猝死」。而心因性猝死主要因心血管相關疾病所致，近九成是心律不整引發，且經常發生於青壯年身上，每年約2.3萬至4.6萬人死於心因性猝死，對此分享9種高風險族群。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
古巨基57歲妻二胎引熱議！凍卵與試管嬰兒如何改寫高齡懷孕的可能性？徐明義教授解析：「生理年齡」不等於「卵子年齡」
2026年開春，53歲港星古巨基宣佈57歲愛妻陳韻晴順利產下二胎，這則喜訊在引發關注的同時，也讓不少高齡備孕女性開始思考：「高齡懷孕，真的可行嗎？」。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1
病人太晚進安寧「1/3奄奄一息」！台大推1模式助善終領先全球
多數病人接受安寧醫療時已奄奄一息，顯示安寧照護介入普遍過晚。台大醫院表示，為翻轉以「治癒」為核心的傳統醫療模式，台大導入「醫病共享決策（SDM）」安寧共同照護流程，讓患者在疾病早期即參與治療選擇，提升照護品質；相關研究成果更登上國際權威期刊《JAMA Network Open》，引發國際關注。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發表留言
全台凍番薯！台中72小時16人無心跳送醫 最年輕僅23歲也倒下
強烈冷氣團來襲，全台宛如「進冰箱」，氣溫驟降成了名副其實的凍蕃薯，中央氣象署持續發布低溫特報，提醒入夜後局部地區恐出現10度以下低溫，民眾務必提高警覺。低溫威力不只讓人直打哆嗦，也對健康造成嚴峻考驗。台中市消防局統計，從1月6日上午8時至8日上午8時的72小時內，全市共出動救護資源處理50起急病送醫自由時報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言