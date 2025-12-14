這種旅伴很雷嗎？玩日本被帶去連鎖店吃好吃滿 達人給建議：放生對彼此都好

去日本玩卻被朋友帶去吃連鎖店，網友好奇發問這種旅伴很雷嗎？（示意圖）

你喜歡獨旅還是和親朋好友一起旅遊？近日一名網友在社群平台Threads發文表示，和以前曾住過日本的朋友一起去日本玩，結果卻被帶去各種連鎖店吃好吃滿，變成對方的回味之旅，好奇問「這種旅伴很雷嗎？」旅日達人林氏璧則給出建議表示：「好的旅伴帶你上天堂，適當的放生對彼此都好」。

林氏璧分享最近有網友在Threads的疑難雜症求助文，這名網友表示，這次一起去日本的朋友把5天4夜的行程變成自己的「懷舊行程」，松屋、餃子王將、吉野家吃好吃滿，幾乎都以對方為主，不知道大家是否覺得這種旅伴很雷，「這樣你下次還會跟他一起出國嗎？」

該則貼文引發許多網友熱烈討論，林氏璧也在原po下留言回覆說道：「分開吃不就好了？為何一定要以他為主」。他進一步在臉書發文表示，「為什麼都要以他為主？是你自己放棄排行程的權利嗎？為何他說要吃什麼就吃什麼，他不是你的導遊耶。」林氏璧認為，如果自己出國前完全不出意見、說什麼都好，只是偷懶想讓別人排行程你跟，那現在在抱怨什麼？

其次他也分析指出，原po朋友排的都是非常受日本人歡迎的連鎖店，雖然台灣有分店，但很多人覺得日本的味道還是不一樣，但能理解並非每個人都喜歡這樣。林氏璧認為，如果自己有想法、想吃比較特別的店，為何不向對方溝通反應呢？或是自己也可以做功課、和對方分開吃就好了。林氏璧為原po朋友叫屈，如果原po事前沒溝通、回來卻在網路上影射是「雷旅伴」，「這樣導遊很可憐耶」。

林氏璧說，自助旅行最棒的就是每個人都可以隨心所欲排自己喜歡的行程，如果要以對方為主又搞得自己不開心，下次就別跟就是了。他也強調，好旅伴難尋，不會放生的話就算只有2個人都可以吵翻天，「學會適當的放生技巧，各逛各的，就算是一群人去，大家都可以玩得很開心啦！」

