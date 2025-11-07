這種眼藥水超涼！竟引起青光眼、白內障 全台183萬人有乾眼症！慎選眼藥

眼睛痠澀，點日本買的激涼眼藥水好舒爽！醫師提醒，很多人到日本都愛託人買回超涼眼藥水，殊不知很多都含有防腐劑或強效抗發炎如類固醇的藥物，不僅容易眼壓高引起青光眼，還可能引起白內障、眼睛抵抗力下降，傷口不易癒合及角膜潰瘍的後遺症。

60歲的詹小姐多年前就發現隱形眼鏡常常戴不上，但都沒太在意，有天她突然眼睛劇痛、布滿血絲且流出大量分泌物。緊急就醫檢查才發現她角膜多處破皮，竟是嚴重乾眼症。

詹小姐說，她每天早上睜開眼之前，都會預期接下來會痛，只要身體疲憊、環境空氣變差，眼睛立刻變得乾澀刺痛，日常生活深受困擾。

台灣粗估約183萬人飽受乾眼症之苦

台灣白內障及屈光手術醫學會理事長孫啟欽表示，台灣粗估約183萬人飽受乾眼症困擾，50歲後常見的白內障患者多數也合併乾眼症。由於乾眼症會導致視力模糊，白內障需治療時，乾眼症會影響視力檢查結果，白內障手術後更影響復原狀。

因此，台灣白內障及屈光手術醫學會首度發表《白內障術前術後乾眼症治療指引》，強調術前篩檢、術後保濕的重要性，若白內障術前發現乾眼症，應先治療再進行手術，術前術後也應該使用不含防腐劑的人工淚液。

▲白內障及乾眼症兩大眼科醫學會首次推動《白內障手術乾眼症治療指引》。

8成白內障患者術前即有乾眼異常徵象

孫啟欽表示，除年齡、生活習慣等因素，眼部相關手術如白內障、近視雷射、眼角膜手術，都可能誘發或加劇乾眼症狀，白內障與乾眼症之間的密切關聯不容忽視。

據統計，60歲以上長者中有8成患白內障，每年相關就診人次高達130萬，約8成接受白內障手術的患者在術前即有乾眼異常徵象。乾眼症若未在術前妥善控制，可能造成人工水晶體（IOL）度數測量誤差，或是角膜破皮，進而影響視力矯正的準確度。

孫啟欽解釋，角膜破皮會造成眼睛怕光、流眼淚、眼睛紅、眼睛痛、視力模糊等症狀，這些症狀有時會與急性眼部受傷、角膜潰瘍等問題類似，因此需要透過主觀症狀和客觀檢測來判斷是否為乾眼症。

以為「淚水太多」結果竟是乾眼症

台灣白內障及屈光手術醫學會理事徐旭亮說，臨床上常看到病人來看「淚水過多」，其實卻是乾眼症。因為眼睛常流淚，就是淚膜不穩定，如脂質缺少，淚水代償性增加分泌，常常突然一個刺激，例如看到陽光，就淚流滿面。

徐旭亮說明，正常來說，一般人每6分鐘眼睛都會重新自清一次，若失去此機能，淚液分泌就會不穩定，讓人有時候突然大量流淚，有時候卻乾澀難耐。

乾眼症亂點眼藥 小心引起白內障、青光眼

孫啟欽說明，白內障多發生在50、60歲以上，這個年齡層也是乾眼症好發年齡，雖然乾眼症不會導致白內障，但如果眼睛乾卻愛亂用含類固醇等強效抗發炎藥物來治療乾眼症，可能會造成白內障發生。許多人喜歡去日本藥妝店買的「滴下去超涼」的眼藥水，雖短時間用很清涼消炎，但強效抗發炎藥物長期使用卻很傷眼。

白內障手術前後未積極治療乾眼症 恐影響手術效果

台灣白內障及屈光手術醫學會副祕書長梁章敏也提醒，很多人眼睛癢、眼睛紅，買號稱可以「抗疲勞、抗發炎」的眼藥水，但這些產品常含有防腐劑或血管收縮劑，不適合乾眼症患者使用。

梁章敏說明，因為患者多需每日多次點用人工淚液，含防腐劑產品恐對眼表細胞造成毒性反應與上皮凋亡風險，建議應選擇無防腐劑的人工淚液。

梁章敏強調，白內障術前如果發現有乾眼症，一定要先把乾眼治療好，通常需要花一至二個月的時間先穩定乾眼狀態。否則眼表在發炎的狀態下接受手術刺激，術後不適感也會相當明顯，影響改善視力的效果。

因此，術前若有乾眼症，務必放慢腳步，先把乾眼治療好，再進行後續的白內障手術。

◎ 圖片來源／丁彥伶攝

◎ 諮詢專家／孫啟欽醫師．徐旭亮醫師．梁章敏醫師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章