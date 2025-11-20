這種蝦子超毒不新鮮！吃多恐傷腎、骨鬆、血管鈣化 4招選好蝦

美味新鮮的蝦子，大家都愛吃！只是你知道看似肥美飽滿的蝦仁，可能暗藏健康風險。營養師表示，市面上有些肥嫩飽滿的蝦仁，實際上是經過磷酸鹽處理的膨發蝦，長期食用超傷健康。

蝦子泡過磷酸鹽，吃多恐傷腎、血管鈣化

營養師黃品瑄指出，泡過磷酸鹽的膨發蝦，雖然能讓蝦仁看起來更漂亮、口感更Q，但吃多了恐傷腎、骨鬆、血管鈣化，提醒大家購買時多注意，辨別特徵，不要買錯蝦子，危害身體健康。

膨發蝦仁特徵

幾乎沒有天然蝦味，多靠調味掩飾。 表面斑點消失且光滑。 煮熟後水面會產生大量泡沫且水質混濁。 雖然看起來肥美，但口感只是「假Q」，缺乏真正新鮮蝦仁的彈性。

無膨發、正常蝦仁

未經膨發處理的蝦仁煮熟後會散發自然鮮味，湯汁保持清澈不起泡。 觀察蝦仁表面是否保有自然斑點也是重要指標，真正的優質蝦仁不會呈現過度光滑的表面。 從形狀上看，天然蝦仁維持自然彎曲，不會因添加物而顯得過度膨脹或形狀不自然。

長期過量攝取磷酸鹽很傷身

黃品瑄說明，磷酸鹽雖然本身無毒，且天然食物中的磷酸鹽對一般人並無傷害，但有些業者可能過度添加此類物質於肉類或海鮮中，增加保水性、改善色澤或延長保存期限。

這種做法雖然提升了產品賣相，卻可能導致消費者不知不覺攝取過多添加物，長期累積將危害健康，特別是對腎功能不佳的族群更應謹慎。

蝦子-泡過藥水-挑選

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock．黃品瑄營養師提供

◎ 資料來源／黃品瑄營養師

