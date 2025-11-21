「這種蝦」別吃多！專家示警：恐傷腎、血管鈣化 揭4招選好蝦

生活中心／彭淇昀報導

不少人喜歡蝦料理，不過蝦子跟蝦仁差很多，看似飽滿的蝦仁，其實暗藏健康風險，營養師示警，市面上有些蝦仁是已經過磷酸鹽處理的膨發蝦，長期食用恐傷身。

看似飽滿的蝦仁，其實暗藏健康風險，長期食用泡過磷酸鹽的膨發蝦，恐會造成健康負擔，嚴重恐傷腎、骨鬆、血管鈣化。（圖／資料照）

營養師黃品瑄在臉書發文表示，有些看起來「肥嫩飽滿」的蝦仁，其實是被泡過磷酸鹽的膨發蝦，因為這些添加物能讓蝦仁看起來更漂亮、口感更Q，但吃多了恐傷腎、骨鬆、血管鈣化，超傷身。

黃品瑄分享如何辨別蝦仁有無膨發，「被膨發過的蝦仁」幾乎沒有蝦味，只能靠調味撐場面，且表面斑點消失、表面光滑，煮完後水面泡泡多、水混濁，看起來肥美，但口感其實「假Q」。

而「無膨發過的蝦仁」有明顯蝦味，煮起來鮮味明顯，表面還看得到清晰斑點，煮完水清澈、不會起泡，形狀自然、不會過度膨脹。

此外，黃品瑄提醒，雖然磷酸鹽本身無毒，天然食物的磷酸鹽對一般人也沒有傷害，但一般食品為了保水、保色、增稠、防腐等作用，會依法適量添加，但不肖業者就可能會在肉類或海鮮中泡水添加，讓食材更具賣相，所以容易不知不覺攝取過多危害身體健康。

