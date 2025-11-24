這種頭痛很危險！醫揭「腦壓高」原因、症狀與治療：嚴重恐腦損傷
腦壓是指顱內的壓力，當腦壓升高時，可能影響視神經周圍的靜脈回流，導致眼內房水排出受阻，使眼壓上升。因此，當出現頭痛、嘔吐、視力模糊等症狀時，可能不僅是單純的眼壓問題，也需考慮腦壓是否過高。《優活健康網》特摘此篇分享腦壓高的原因、症狀與治療，幫助民眾理解腦壓的影響。
「氣氣氣氣氣，我腦壓都升高了。」聽了幾句公司菜鳥的報告，老闆怒氣衝天地唸道：「都沒有學過怎麼做簡報嗎？」「腦壓高是急症，我們是不是要幫老闆打119了？」敬真是全公司唯一有護理背景的員工，悄悄地跟一旁的同事搞笑說著。
頭顱內是個密閉的空間，裡面包含了腦組織、腦脊髓液、血液，這3種成分的體積基本上是近乎固定的，維持著顱內壓力平衡，當任一的壓力改變都會影響腦壓。
正常腦壓通常小於20毫米汞柱。若腦壓不斷上升，會帶來什麼影響呢？患者可能會先感覺到頭痛，並開始無法抑制地嘔吐，當壓力更高，對大腦和脊髓的功能也有影響。因為腦部組織灌流的壓力等於動脈血壓與顱內腦壓的壓力差。
當腦壓上升太多，腦部灌流就會顯得不足。於是，當腦壓過高，會讓腦部組織因為血液灌流不足導致缺氧與進一步的腦部損傷。因此，腦壓高是個急症。
會讓腦壓變高的原因，就要從我們剛剛提到的腦組織、腦脊髓液、血液這3種成分談起，無論是腦組織的體積、腦脊髓液的體積、或血液的體積變多，都會提高顱內的壓力。我們接下來看看哪些狀況會讓這3種成分的體積變多：
腦組織體積增加：例如當因為頭部外傷、腦炎、低血鈉、尿毒性腦病變等原因，導致腦部組織腫脹，體積就會讓腦壓上升。還有就是當顱內出現了額外的血塊（顱內出血）、腫瘤（腦瘤）、膿瘍等體積，就會增加腦壓。
腦脊髓液增加：腦脊髓液是流動於蜘蛛網膜下腔與腦室之中的液體，可以作為腦與脊髓的緩衝。腦脊髓液過多的原因可能來自於製造過多的腦脊髓液，或是腦脊髓液排出變少。
血液增加：這裡講到的血液增加代表血管內的血流量是變多的。像是靜脈被栓塞影響，會導致靜脈血流鬱積而壓力上升。還有，心衰竭的時候，靜脈血流的壓力也會上升。
什麼時候會讓醫師懷疑患者有腦壓升高的狀況呢？最主要的腦壓高症狀，是頭痛、嘔吐、和精神狀態和行為的改變，從無法精神集中到嗜睡、昏迷都有可能。
如果患者還能口語表達，可能會說自己視力模糊、或看到兩個影（複視）。假使懷疑腦壓高的患者同時還有血壓上升、心跳變慢、呼吸不規則的話，就是非常緊急的狀況，代表腦壓太高了，甚至會讓腦部往下方脊髓的方向擠壓。
當懷疑患者腦壓高的時候，醫師會替患者做神經學檢查，並安排電腦斷層等影像檢查找出患者腦壓高的原因，並考慮是否要抽脊髓液測量壓力並評估是否有顱內感染、出血等問題。
腦壓高如何治療？
想要治療腦壓高，第一步就是要穩定患者的呼吸狀況與循環，確保意識變化的患者其生命徵象。接下來就是要找到造成腦壓高的原因，維持適當的腦組織血液灌流，並試著降下腦壓。
幾個可以考慮降腦壓方式：
調整床頭高度，讓頭高與身體約呈30度。
若患者已經使用呼吸器裝置，可以暫時調整呼吸器讓患者過度換氣，使血液中的二氧化碳值降到30毫米汞柱。
利用改變滲透壓的藥物或類固醇來減少腦部腫脹。
可以考慮引流部份的腦脊髓液或出血。
如果各種方式都失敗了，可以考慮移除部分顱骨，打開硬腦膜，這樣一來腫脹的腦組織較不受壓迫。
總之，若一個人頭很痛、嘔吐（尤其是噴射型的嘔吐法）、視力模糊，很有可能是腦壓過高的表現，要趕快就醫，接受神經學檢查與影像檢查，找到腦壓高的原因並接受治療、穩定生命徵象。
（本文獲照護線上授權轉載，原文為：頭痛、嘔吐、視力模糊，趕快追查腦壓高原因，才能保住性命！（圖文解析））
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
什麼是小中風？5症狀「短暫出現又消失」恐是腦中風前兆：打哈欠也是警訊
長期頭痛找不到原因？醫揪「頸因性頭痛」脖子成元凶：3招放鬆頸椎
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為這種頭痛很危險！醫揭「腦壓高」原因、症狀與治療：嚴重恐腦損傷
