這種飲食讓全身發炎＝慢性自殺！4大「滅火食材」救回年輕

同齡的朋友能健步如飛、上山下海不喊累，你卻總覺得提不起勁、老得比別人快？小心！很可能是飲食習慣在加速衰老！一項由瑞典醫學院發布的研究指出，愛吃加工肉類、精製穀物和含糖飲料的人，很可能會促進體內的發炎反應，增加老化速度。（編輯推薦： 抗老化贏過紅茶！這款茶兒茶素最多，3杯降36％心血管病風險 ）研究分析4種飲食類型：愛吃3種食物「慢性病機率大增」

瑞典卡羅琳醫學院（Karolinska Institutet）老化研究中心進行一項為期15年的研究，追蹤超過2,400名瑞典年長者，觀察他們的飲食型態與疾病累積速度、發炎反應的關係，結果發現，常吃加工食品、紅肉與含糖食品等高發炎性飲食的人，會加速疾病的累積；而常吃下列3類飲食的人，疾病累積速度較慢：

專為大腦健康設計、強調綠色蔬菜、堅果、魚類、橄欖油等10類食物的MIND飲食

多吃蔬果、堅果、全穀類與優質脂肪攝取的替代性健康飲食指數

以植物性食物、魚類與海鮮為主的地中海飲食

研究指出，隨著年齡增長，身體會逐漸產生一種慢性、低度的發炎狀態，也就是所謂的「發炎老化（inflammaging）」，而發炎老化往往會加速細胞、器官衰老，也提高心臟病、糖尿病、阿茲海默症等慢性疾病的機率，如果特別愛吃加工肉品、精緻穀物與含糖飲料的人，體內的發炎反應很可能會日漸加重。（編輯推薦： 這時間吃早餐老化速度竟快25％！顯年輕的人，常有4種延緩衰老的好習慣 ）

不想體內發炎老得快？多吃4類天然食材抗發炎

步入熟齡階段仍保有運動習慣、維持基本社交，是健康老化的不二法門，但卡羅琳學院老化研究中心提醒，飲食造成的慢性發炎問題，對於老化速度會造成不小的影響，因此若能從飲食下手，就能在最短的時間內、用最低的成本，提高健康老化的機會，其中有4類食材不能錯過：

蔬果 蔬果中含有豐富的植化素，可以清除自由基、改善發炎與增強免疫力，長庚醫院的衛教文章說明，像是甘藍、青花菜、花椰菜、地瓜葉、洋蔥、蘋果、香蕉、葡萄、柑橘、芭樂、木瓜、鳳梨、蓮霧、蜜棗、櫻桃、芒果等，都是補充植化素的優質選擇。 豆類 台北慈濟醫院的文章指出，豆類富含許多能抗氧化、抗發炎的鋅、銅與硒等微量礦物質，包括扁豆、紅豆、綠豆、鷹嘴豆、米豆、花豆等，既能抗發炎、還可以同時補充蛋白質。 堅果和全穀類 有天然抗氧化劑之稱的維生素E，是清除自由基、減少細胞損傷並降低慢性發炎反應的好幫手，而維生素E常見於未精緻全穀類或堅果中，如胚芽米、紅藜、芝麻、核桃等。 好油 含有Omega-3不飽和脂肪酸的好油，有助於抗發炎、提升心血管健康，南投基督教醫院的衛教資訊表示，Omega-3不飽和脂肪酸在代謝後，會產生能抗發炎的前列腺素，像是鯖魚、秋刀魚、鮭魚、核桃、紫蘇籽油、亞麻仁油等，皆是良好的油份來源。



