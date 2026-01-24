這種魚免挑刺！日營養師激推 燃脂又降膽固醇

如果想要變美麗，魚可說是好夥伴，原因之一就是魚肉含有優質油脂。眾所周知，魚類富含的DHA或EPA，能促進體內血液循環，讓老舊廢物快速排出體外，所以能提升新陳代謝與美白肌膚。

吃魚養顏又瘦身

日本營養師萩野祐子指出，魚類豐富的Omega-3脂肪酸能幫助燃燒脂肪，而Omega-3的DHA與EPA能幫助減少中性脂肪與壞膽固醇，讓脂肪不易囤積於體內，所以非常推薦攝取能幫助變美的魚肉。

萩野祐子表示，若想輕鬆地吃魚，可試著購買鯖魚罐頭這類產品。鯖魚罐頭富含變美麗的DHA與EPA，而且還能直接吃，是非常方便的食材。

吃鯖魚罐頭3重點

在吃鯖魚罐頭時，萩野祐子建議，要注意以下3個重點：

選擇「水煮」

有些鯖魚罐頭會以味噌燉煮調味，但通常都會添加砂糖，所以建議大家選擇「水煮」的種類。

一次吃完

鯖魚的DHA或EPA這類Omega-3脂肪酸很容易氧化，所以打開鯖魚罐頭之後，盡可能一次吃完。

連湯汁一起吃

除了魚肉本身，鯖魚的營養也會溶入罐頭的湯汁之中，所以若想完整吸收鯖魚的營養，建議連同罐頭的湯汁一併攝取，記得慎選低鹽產品。

萩野祐子說，幾乎不含醣質的鯖魚罐頭，是能充分攝取蛋白質、鈣質、鐵、鋅的優質食品。若覺得吃魚很麻煩，不妨改吃鯖魚罐頭，這樣就完全不需要放棄吃魚。

◎ 本文摘自／《越吃越美麗：日本女星御用營養師教你吃出瘦身、美肌、年輕力》萩野祐子 著

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載