這種魚免挑刺！日營養師激推 燃脂又降膽固醇
如果想要變美麗，魚可說是好夥伴，原因之一就是魚肉含有優質油脂。眾所周知，魚類富含的DHA或EPA，能促進體內血液循環，讓老舊廢物快速排出體外，所以能提升新陳代謝與美白肌膚。
吃魚養顏又瘦身
日本營養師萩野祐子指出，魚類豐富的Omega-3脂肪酸能幫助燃燒脂肪，而Omega-3的DHA與EPA能幫助減少中性脂肪與壞膽固醇，讓脂肪不易囤積於體內，所以非常推薦攝取能幫助變美的魚肉。
萩野祐子表示，若想輕鬆地吃魚，可試著購買鯖魚罐頭這類產品。鯖魚罐頭富含變美麗的DHA與EPA，而且還能直接吃，是非常方便的食材。
看更多：魚肉變更美味！海大發表熟成魚技術 魚肉甜味上升1.9倍、苦味下降11.8倍
吃鯖魚罐頭3重點
在吃鯖魚罐頭時，萩野祐子建議，要注意以下3個重點：
選擇「水煮」
有些鯖魚罐頭會以味噌燉煮調味，但通常都會添加砂糖，所以建議大家選擇「水煮」的種類。
一次吃完
鯖魚的DHA或EPA這類Omega-3脂肪酸很容易氧化，所以打開鯖魚罐頭之後，盡可能一次吃完。
連湯汁一起吃
除了魚肉本身，鯖魚的營養也會溶入罐頭的湯汁之中，所以若想完整吸收鯖魚的營養，建議連同罐頭的湯汁一併攝取，記得慎選低鹽產品。
萩野祐子說，幾乎不含醣質的鯖魚罐頭，是能充分攝取蛋白質、鈣質、鐵、鋅的優質食品。若覺得吃魚很麻煩，不妨改吃鯖魚罐頭，這樣就完全不需要放棄吃魚。
看更多：醫生三餐只吃「這種魚」：3周後三酸甘油酯降一半！哪種魚最健康？
◎ 本文摘自／《越吃越美麗：日本女星御用營養師教你吃出瘦身、美肌、年輕力》萩野祐子 著
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
更多健康2.0報導
最強通便藥不是香蕉！醫教4招「天然通便術」：肚子平一圈
天冷血壓狂飆擋不住？恐剩8°C急凍！藥師示警：做對「這3件事」才能救命
58歲萬芳滑倒腦袋空白！醫揭「隱形內傷」7警訊 營養師點名防摔神物
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
菲律賓渡輪翻覆15死 28人下落不明
菲律賓南部外海一艘客運渡輪翻覆，船上共載有 332 名乘客與 27 名船員。官方表示，事故已造成 至少 15 人罹難、316 人獲救，另有 28 人仍然失蹤，搜救行動持續進行中。 獲救乘客由救難...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
太驚險！ 新北騎士疑擦撞同向車後照鏡 倒地卡公車車底
新北市 / 綜合報導 24日中午12點多，新北市三重區三和路四段上發生一起交通事故，一名朱姓機車騎士，疑似與同向的自小客車發生擦撞後不慎倒地，一旁還有準備離站的公車，差點就要直接將她輾過，所幸公車司機及時踩了煞車，車輪最後在距離騎士僅僅5公分的時候停了下來，騎士丈夫聽聞妻子的口述經過後嚇壞了，急得在社群上PO文想要找回案發當下的畫面還原事故經過。公車緩緩起步準備駛離站牌，一台機車突然從車道中間竄了出來，先是擦撞內側車道的黑色轎車後，再直接撞上一旁的公車，司機見狀後猛力踩了煞車，還讓整個車身晃了好大一下。人來人往車水馬龍，事發在24日中午12點多，新北市三重區三合路四段上，朱姓騎士當時準備從溪尾街的妹妹家，返回位在蘆洲的住處，沒想到剛起步沒多久，疑似為了閃避離站的公車，擦撞到一旁的轎車後照鏡，倒地後還一度被卡在公車底下。朱姓騎士丈夫陳信安說：「這是我老婆的，手繪的事發圖，我老婆的頭，就在公車的輪子底下，她的包包，斜背包，在被公車的輪子壓住了，她甚至想逃都沒辦法逃，幸好有民眾上前幫忙，跟她講話讓她保持清醒。」心愛的妻子雖然尚未康復，仍然提筆畫下驚悚瞬間，距離公車車輪僅僅相距5公分，與死神擦肩而過，朱姓騎士丈夫陳信安說：「她是直行，那公車進站嘛，她要從公車的左方然後經過，然後就突然，汽車就突然衝出來，因為轎車從旁邊加速要超公車才會撞到，希望能全面了解事故因為這很可怕。」三重分局聯絡人劉宸維說：「事故現場依規定測繪紀錄，詳細肇事原因尚待釐清中。」當事走進交通分隊，走進交通分隊準備向員警釐清相關情況，發生事故後愛妻全身痠痛，頭還不太能轉行動極度受限，陳先生看在眼裡心疼不已，除了盼妻子早日恢復健康外，也希望能趕緊釐清事故真相。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言
牙齒少於「這數量」失智風險大增！掉牙缺牙怎麼辦？搶救智力大公開
根據研究發現，年長者牙齒愈少，愈容易增加失智風險，尤其剩不到20顆牙的人愈嚴重，如果因為牙周病、受傷或蛀牙剩不到20顆牙，該怎麼辦？醫師有妙招！植牙或是裝假牙都有幫助！ 「牙齒健康與失智症的關聯健康2.0 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
涉台鹽綠能光電弊案 南院裁定陳啓昱1200萬交保
（中央社記者楊思瑞台南26日電）前台鹽綠能董事長陳啓昱涉及台鹽綠能公司光電弊案遭羈押，近日聲請具保停押，台南地方法院今天裁定以新台幣1200萬元交保，另兩名被告蘇坤煌與蘇俊仁各以700萬元交保。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
暴雪 外賣平台竟鼓勵騎手「衝單」 挨轟無視生命安危
25日，紐約市見證了近十年來最強勁暴雪，官方預計降雪量將達8至12吋。而在極端天氣中，仍有外賣平台以「惡劣天氣衝單獎」、...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
打9鞭關12年！獸兄染指幼妹被逮 獲釋3個月竟又伸狼爪
新加坡一名現年23歲男子，2020年時染指同母異父的妹妹，被判進入青年改造所矯正，2024年獲准返家後竟再向妹妹伸狼爪，哥哥今天（1/26）在法院認罪，被判刑12年、打鞭9下。受害妹妹遭哥哥多次糟蹋，出現心理問題及自殘傾向，法官也不禁感嘆她的遭遇「悲慘」。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
聽泰勒絲能治失智？高醫研發40Hz自然音樂可減大腦類澱粉蛋白
【健康醫療網／編輯部整理】美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的音樂魅力不僅席捲全球，近期更有媒體報導點名，泰勒絲的樂曲能喚起失智患者的快樂回憶，引發各界對「音樂療法」的熱議。高醫岡山醫院神經科主治醫師、同時擔任國衛院高齡研究中心失智研究與防治專家小組召集人的楊淵韓指出，音樂在臨床上對於延緩認知退化具有科學實證，但治療核心並不在特定歌手，而是選曲能否與患者的生命情感產生連結。他強調，透過貼近個人成長背景的旋律，配合特定頻率的物理刺激，有希望為失智症輔助治療帶來新契機。 「聽對歌」比「聽名曲」重要？醫揭音樂療法關鍵 楊淵韓醫師指出，音樂療法的原理，可從「內容」與「曲韻」兩個層面理解。在內容上，歌曲與文化背景息息相關，如懷舊老歌最能引發同種族患者的深層共鳴；在曲韻上，特定頻率則具有跨文化的穩定效果。 楊淵韓醫師提到，高醫體系自2005年起投入音樂療法相關研究，至今已累積近20年成果。團隊過去研究發現，讓健康高齡者，連續4個月聆聽佛教海潮音，可延緩認知功能退化並穩定情緒，後續應用於失智症患者身上，也觀察到相似成效。 醫療專業結合企業 用音樂找出影響失智變化 為進一步探索音樂對腦部的健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「1國民美食」竟是隱藏款減肥絆腳石！常吃恐增罹患糖尿病風險
米粉湯是許多人喜愛的「國民美食」，味道鮮美又價格實惠，但小小一碗米粉湯，也可能是你減肥路上的「隱藏款絆腳石」。醫師指出，評估食物的熱量不僅要看熱量的高低多寡，更要注意熱量來源的好壞，就像一碗米粉湯雖然健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
草莓控快衝！台北喜來登、神旺普諾麵包坊草莓季登場，生甜甜圈、巨無霸可頌必須吃！
首先介紹的是台北喜來登大飯店以「莓好時節」為主題，將草莓視為春季的味覺主角。館內一樓The Deli與十二廚自助餐廳同步推出草莓季限定甜點，從外帶蛋糕到餐檯甜品全面到位，滿足不同情境的享用需求。The Deli本季主打五款精緻甜點，將草莓的清新果酸與巧克力、乳酪、卡士達...styletc ・ 2 天前 ・ 發表留言
亞洲健康識能國際大會11月清邁登場 台灣分享經驗
（中央社記者李宗憲曼谷26日專電）第12屆亞洲健康識能國際大會11月將在泰國清邁大學登場，會議聚焦AI醫療與永續發展目標等，亞洲健康識能學會（AHLA）今天與泰國健康識能促進協會（THLA）就此簽署協議，台灣也派代表出席。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
英超》兵工廠遭逆轉英超爭冠添變數 阿爾特塔：必須展現回應能力
兵工廠教練阿爾特塔（Mikel Arteta）在球隊以2比3遭曼聯逆轉後，嚴正要求子弟兵必須展現出足以應對爭冠壓力的堅韌性格。這場敗仗為英超聯賽冠軍之爭注入了新的懸念。此役過後，兵工廠的榜首優勢縮減至僅領先第二名的曼城及第三名的阿斯頓維僅4分。阿斯頓維拉週日以2比0擊敗紐卡索聯。阿爾特塔賽後表示：「勝負差距極其微小，而我們自己讓這個差距變得更小。現在我們必須作出回應，證明我們是由什麼造就的。今天我們未達應有水準，並為此付出代價。我們是自己將勝利拱手相讓。」他進一步分析：「我們給予對手一個不尋常且令人痛苦的失球，而他們則憑藉兩個精采時刻、射入難以置信的入球。我們並未處於最佳狀態。前30分鐘我們完全掌控比賽並取得入球，但之後多次在重要區域丟失控球權。我們開始失去控制力和主導權，比賽變得混亂。」這是兵工廠自去年12月不敵維拉後，各項賽事13場以來的首場敗仗，同時也是自5月負於伯恩茅斯後，各項賽事18場主場比賽的首敗。儘管兵工廠仍掌握爭冠主動權，但此前對利物浦和諾丁漢森林的兩場和局已引起球迷憂慮，此次失利無疑為阿爾特塔的球隊再次敲響警鐘。阿爾特塔自2020年足總盃後再未帶領球隊贏得獎盃，而22麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
00910 緊抱衛星應用商機
2026年開年以來，全球股市持續飆漲，國內外太空衛星、低軌衛星股價氣勢如虹，Solactive統計，太空衛星指數今年以來已強勁上揚25％，超越今年強漲的韓股、陸股、台股，及費城半導體指數，第一金投信指出，太空衛星指數漲勢已延續至第三年，今年的表現已從前幾年的「夢想題材」，進一步發展至有「訂單引擎」的實質驅動力，太空衛星產業將步入商業兌現階段，未來10年市場規模7,000億美元，擴大至超過2兆美元，複合成長率最高可達13％，成長動能超越全球經濟表現。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
主婦聯盟「這款丁香魚」出包！食藥署：重金屬鎘超標
衛福部食藥署與地方政府衛生局監測國內市售食品中重金屬含量，今（26）日公布檢驗結果，「澎湖丁香魚」檢出重金屬鎘0.07 mg/kg （標準為0.05 mg/kg）與規定不符，澎湖縣政府衛生局命業者限期改正後，無產品可供複抽檢驗，後續將加強管理。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
黃國昌推民眾黨版軍購特別預算 國防部撂重話：政治宣示取代專業審查
民眾黨團今（26日）推出《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》。國防部今晚對此暗指，此是政治宣示取代專業審查，更稱內容明顯不完整，亦欠缺專業評估。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
醫生點名「這4種茶」千萬別喝！傷胃又傷身，多一步驟護肝腎
台灣人愛喝茶，從手搖飲到自家沖泡的高山茶，茶幾乎是我們的「國飲」。茶葉中富含的兒茶素被公認具有抗氧化、促進代謝的好處，但如果喝的方法不對，恐怕養生不成反傷身。景...早安健康 ・ 1 天前 ・ 1則留言
AI撐盤、整體「內外皆溫」 台經院上修今年經濟成長率4.05％
[Newtalk新聞] 台經院今（26）日公布，2026 年元月國內總體經濟預測暨景氣動向調查，去年 12 月製造業、服務業及營建業的營業測驗點年底收尾紛紛走揚，各增加 3.61、1.21 及 2.31 點。並預測 2026 年經濟成長率達 4.05%，較去年 11 月預測的 2.6%，增加 1.45 個百分點。整體成長模式預期將轉為「內外皆溫」，民間消費動能回升，產業景氣分歧情況亦較先前改善。 台經院指出，全球經濟仍具一定韌性，預期今年整體成長動能將比去年略為趨緩或持平，整體呈現「分化發展」。影響因素包括 AI 產業發展進程、美國關稅政策及中國生產過剩問題，且對各主要經濟體的影響程度不一。美國受惠於 AI 投資與政策支撐，成長相對穩健；歐元區與英國受關稅、中國競爭壓力及財政限制影響，經濟動能轉弱；日本雖推動關鍵產業投資，但出口仍受制於關稅；中國則在內需疲弱與房市低迷下承受較大壓力。 國內製造業方面，AI、高效能運算及雲端服務等應用需求持續熱絡，帶動相關產品拉貨動能維持強勁。同時，隨著川普關稅政策的不確定性逐步淡化，加上國際科技大廠對 AI 發展前景持續看好，推動 12 月測驗點續揚；新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
隔空與花蓮黨部主委對質 何啟聖針對縣長提名提十問
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 前花蓮市長葉耀輝近日將按鈴提告國民黨花蓮縣黨部縣長提名作業所引發的程序爭議，同樣被排除在初選之外的資深媒體人、致理科技大學教授何啟聖，也在臉書發文聲援，並提出十問，質疑這場初選未曾對外公告、未尊重擬參選人意見，連民調公司也未經擬參選人認可，要求花蓮縣黨部主委盧新榮出面說明，將整個提名過程攤在陽光下，接受檢驗。 上週四...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
公費醫學生綁15年、違約賠千萬！ 醫嘆：是機會還是陷阱？
衛福部公布的「第三期公費醫學生培育計畫」草案引發醫界強烈反彈，針對小兒外科、重症醫學科等「政策任務科別」，服務年限將延長至15年，違約金更大幅調漲至1000萬元。婦產科醫師張瑜芹在臉書直言對新制感到「傻眼」，她表示自己就是用助學貸款念完醫學系的。她知道那種壓力，也知道當你背負著家人的期待、背負著貸款，你有多渴望「一個機會」。但當這個機會的代價，是15年的綁約、1000萬的違約金，而且你連選擇次專科的彈性都沒有——這還是機會嗎？還是陷阱？中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 3則留言
6旬男篩檢出1期大腸癌 術後多活10餘年 醫籲6癌篩檢重要
10多年前，長期追蹤高血壓的60多歲患者鄭先生，原本僅定期回診拿藥，對大腸癌篩檢一再拖延，直到台南市立醫院醫師多次提醒後接受檢查、發現糞便潛血指數超標，確診是第1期大腸癌，接受手術治療。因發現得早、及時治療，鄭先生成功控制病情，手術後多活了10餘年壽命。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 1則留言
天氣冷颼颼好發耳鳴眩暈！ 注意頭頸保暖促進血液循環
國際已有不少研究證實，銀杏葉萃取物能增加末梢血液循環，疏通血管，黃浤倫藥師以大家耳熟能詳的品牌循利寧為例，其主要成分為銀杏葉萃取物，並獲得藥字號認證，能提供血氧、清除自由基的作用，並改善末梢循環，針對患者因血液循環不良引起的手麻腳麻、耳鳴、眩暈等症狀都有幫助。NOW健康 ・ 17 小時前 ・ 發表留言