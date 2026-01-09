這種"芝麻糊"不能吃! 水溝冒出大量臭污泥恐致"犁田"

中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導

這裡的"芝麻糊"，不能吃還好臭！台中市太平區，有民眾在鬧區擺攤，發現竟然有黑色噴泉，不停的從水溝冒出來，原來是大量污泥，味道難聞、令人掩鼻！由於油污外溢到路面，路過騎士擔心會滑倒，環保局緊急出動，撒上石灰讓路面乾燥！







台中太平驚現芝麻糊水溝。(圖/羅宇翔攝)

站在路邊，議員說的芝麻糊，在哪裡？順著目光，往下看，這，議員助理徒手撈起來，黑黑的，黏黏的，糊糊的！在水溝裡，是怎麼會被發現的？路對面的地瓜攤商說，9日上午，他們親眼目擊，有黑色半固體，不停的從溝裡往外噴！

這種「芝麻糊」不能吃！ 水溝冒出大量臭污泥恐致犁田

台中太平驚現芝麻糊水溝。(圖/羅宇翔攝)事發在台中市太平區，中山路四段，這裡是鬧區，沿路都是商店，每天不分時段，都是車水馬龍，水溝芝麻糊，一度外溢到路面，往機車道擴散，騎士說，這也太危險了！打開這幾個水溝蓋，污泥囤積在原地根本無法流動，水溝被積到九分滿，一旦下雨了，雨水下不去，就往外流到路上，恐怕造成淹水！

環保局經過處理，路面撒上石灰粉，變乾燥，降低"犁田"危險性。後續也會把污泥挖出來，讓水溝保持通暢。





