這穿搭太囂張！「壞人」男持刀逛士林夜市 遭逮動機曝：不爽被比不雅手勢

就在北捷隨機殺人案發生後，台北市士林夜市今（22日）凌晨傳出有人持刀在街頭徘徊，現場氣氛一度緊張。有民眾目擊該名男子異常行為，拍下畫面在社群發文，並向警方通報。據了解，轄區警方獲報已逮捕這名持刀的29歲謝姓男子，除了起出開山刀，也發現他穿著的衣服上印有「壞人」2個字。經查，謝男疑不滿遭比不雅手勢，欲持刀尋仇。

一名網友今日凌晨在Threads發文，貼出一名男子持刀在街頭徘徊的畫面。網友說，這是他在士林夜市目擊的緊張情形，當下為了確保自身安全，一方面遠離該男，也通知附近正在收拾的攤商，同時向警方通報。

網友也補充，該名男子行為「好像不是隨機要砍人，更像是在找仇人」。網友說，已經將影片和照片提供警方，警方獲報也立即派員在夜市週邊巡邏，並追查持刀男子的行蹤。

由於剛發生駭人的北捷隨機殺人案件，該貼文引發一陣熱議，網友紛紛表示，「太可怕」、「最近真的要提高警覺」。

案發之後，警方比對畫面，並調閱監視器鎖定特定對象，發現持刀男子在文林路、大東路口騎乘機車離去，清晨2時15分在社子住家逮獲這名29歲的謝姓男子，除了起出開山刀，也發現他衣服上就有印有「壞人」2個字。

經查，謝男疑似不滿遭比不雅手勢，欲找人尋仇，全案除了先依違反《社會秩序維護法》送辦，有關詳細的案情，警方進一步調查釐清。

