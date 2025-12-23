這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝

社會中心／綜合報導

張文縱火燒毀租屋處後，帶著推車進入M8出口。（圖／翻攝畫面）

北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。

回顧案件發生經過，逃兵通緝犯張文19日下午5時24分，帶著大批自製汽油彈前往捷運北車M7出口，過程中丟出4顆煙霧彈且意圖引燃汽油彈。一名余姓男子見狀上前制止，卻遭張文持刀刺殺，送醫搶救仍不治。張文於北車犯案後返回旅館，疑似稍作休息、重整裝備。傍晚6時38分，張文再度前往北捷中山站發動第二次攻擊。他先在南京西路上丟擲煙霧彈，隨後闖入人群中當街揮刀砍人行凶，又持刀跑進誠品南西店內隨機抓人刺殺，最終在晚間7時42分畏罪墜樓重傷，經送醫治療仍不治。

警方連日追查張文金流，發現張文2023年8月自保全公司離職後即無收入，支出全倚賴當保全收入存款及家屬金援。張母擔心兒子生活困難，先是於2023年3月間，匯款45萬元給張文，之後自2024年1月起，每隔3個月匯款3到4萬元，3年下來共金援張文82萬元，其中某次匯款，為2024年12月底到2025年1月初，4天密集匯款10萬元。張文靠著母親金援及打零工，但卻從匯款的82萬中，花費約10萬多利用網路購物平台購買煙霧彈等犯案工具，最終中華郵政帳戶餘額僅剩39元，另外3家銀行，台銀剩下6到7元；元大提款到0元；中國信託餘額個位數，以上帳戶均沒在使用。

張文父母步出解剖室後，首次發聲鞠躬還下跪，替張文向社會大眾道歉。（圖／記者莊淇鈞攝影）

據了解，張文交通工具為一輛紅色機車，還會靠Ubike代步，若是有停車費、驗車費未繳納，帳單就寄到桃園老家，母親收到心疼兒子沒錢，不但幫他繳清，還會趕緊匯錢到他帳戶。但張文獨來獨往，除了與房東有聯繫外，幾乎沒有聯繫對象，與提供金援的母親也沒有對話。根據《TVBS新聞網》報導，張文帳戶在13日突然存入3985元，在扣除相關手續費後湊齊整數，讓他得以提領5500元現鈔在17至19日投宿商旅做準備，並於19日發動攻擊，「神祕進帳」究竟從何而來也引起關注，有待警方深入追查。

