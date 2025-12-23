這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點

社會中心／綜合報導

台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。

台北市刑大今（23日）公布「1219隨機攻擊案」最新調查進展。外界關注張文在無工作收入的情況下，如何籌措犯案器材費用，警方調查指出，張文自保全公司離職後，母親先提供一筆45萬元資金，隨後持續定期匯款供其生活所需，累計金額達82萬元。然而，這筆金援最終全數被用於購買刀械、煙霧彈、汽油等犯案相關裝備。

警方進一步指出，張文大部分支出考虑於租屋費用，自今年1月起在公園路以每月約1萬7千元租屋。隨後自2024年3月起，他陸續購買10把俗稱「藍波刀（Rambo Knife）」的短刀，以及3把類似電影中出現的長刀，其中最後一把長刀正是在今年1月入住該處後購入。





除準備13把刀械外，張文也透過網路添購多項物品，包括可裝載汽油彈的拖箱。警方發現，其使用的長刀同樣來自網路購買。直到帳戶餘額僅剩39元後，張文便於19日週末展開事前規劃已久的隨機攻擊行動。根據《tvbs》報導，13日當天張文帳戶突然出現一筆3985元現金存入，扣除相關費用後，帳戶餘額恰好補齊。隨後，他提領5,500元現金，並於17日至19日連續入住同一間商旅3晚。警方研判，該商旅成為其行動前的據點，張文在完成最後準備後，於19日下午展開縱火與隨機殺人犯行。

