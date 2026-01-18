這筆帳這樣算／同一MOU兩本帳 美國帳5000億總量 台灣帳投資是投資信保是信保

台商赴美投資半導體及其他項目關稅將享有232條款最優惠待遇，會形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。圖／翻攝自美國商務部

台美簽訂投資MOU，換得輸美15%關稅。美國商務部長盧克尼克直接將簽訂的總金額對外喊出「5000億美元」。不過，台灣卻強調是「2500億美元投資、2500億美元信用保證」不是相加起來。同一份台美貿易投資MOU生出兩種說法，其實這是站在各自場的兩種算法。

從美國角度來看，將2500億美元投資與2500億美元信用保證合併稱為「總投資能量5000億美元」，並非單純話術，而是一種結果導向的計算方式。美方在意的不是資金是否由台灣政府直接掏出，而是這些安排能否實際支撐美國本土產業、就業與供應鏈建設。

信用保證能降低融資門檻、促成更多投資案落地，美國自然會將其視為可動用的投資資源。換言之，在美國的算法裡，現金投資與金融支持的界線並沒有那麼重要，重點是「最後能帶來多少美國製造的產能與就業」。

曾任國泰世華銀行、壽險業的金融人士分析，這樣的說法，對美國至少有三層好處。第一，實際投資資金來自台灣企業，投資風險主要由企業本身與台灣金融體系承擔。第二，投資成果落在美國，不論是產線、技術或就業，美國都是直接受益者。第三，這樣的結構不會增加美國政府的財政負擔，也不會對其金融體系造成壓力。

由於細節尚未敲定，會不會最後美方認為台灣2500億美元投資到位了，2500億美元信用保證，在我方看來是政府出面信用保證，美方覺得那就是實質到到達到的數字目標，屆時還是要給足？

相較之下，台灣必須把「投資」與「信用保證」分開說明，關鍵在於責任歸屬不同。投資案若未如預期，最終的營利或損失，原則上仍由企業自行承擔；僅有涉及能源等由公營機構主導的項目，才會直接與政府財務責任產生連結。

至於信用保證，則是在投資過程中由台灣政府出面擔任保證人，能讓美方確保赴美投資落地，而一旦觸發，才會牽動政府與金融體系的風險。兩者性質明顯不同，也不適合直接加總計算，這正是台灣官方在對內溝通時，必須強調「不能直接相加」的原因。

換句話說，美國算的是「效果最大化」，台灣算的是「金額分開談之後再精確化」。兩邊的說法各自合理，也為後續實際操作保留了彈性與模糊空間。



