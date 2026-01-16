這筆爛帳誰來扛？台美關稅拍板降至15%不疊加 民眾黨追問：台灣的考驗才要來臨

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台美關稅談判正式定案，美方對台關稅降至15%、且不再疊加，表面看似階段性成果，但台灣民眾黨16日指出，「談判結束了，台灣的考驗才要來臨。」民眾黨質疑，政府在談判過程中是否過度讓步，並表示支持台美合作，但反對無底線地掏空台灣，呼籲執政黨向社會說清楚，為了「讓川普滿意」，台灣究竟還要退讓多少，又將如何守住最後的底線。

美國商務部長盧特尼克公開表示，台灣鉅額投資是為了「讓川普總統滿意」，甚至以轉移40%產能至美國為目標，民眾黨表達高度憂慮。（圖／美聯社）

針對行政院公布的台美關稅談判結果，以及美國商務部長盧特尼克公開表示，台灣鉅額投資是為了「讓川普總統滿意」，甚至以轉移40%產能至美國為目標，民眾黨表達高度憂慮。黨內指出，支持深化台美經貿關係，也肯定雙方在民主價值與供應鏈安全上的合作基礎，但強調外交與經貿談判的本質，應建立在「對等」與「國家利益」之上，而非單方面配合。

民眾黨批評，政府在缺乏充分民主監督下，疑似以「切香腸」方式，逐步將台灣的重要產業與國家資產作為「政治安撫的籌碼」，令人難以接受。民眾黨直言，真正的談判精神應是「有予有取」，既然對美投資已成不可逆趨勢，政府更應以此為談判的對等籌碼，換取對台灣安全與基礎建設有實質助益的配套。

然而，民眾黨指出，現階段看到的卻是政府承諾透過信用保證方式，支持高達2500億美元的融資規模，等同動用納稅人資源為美國產業政策背書。民眾黨質疑，這樣的安排並非「投資」，而是「單向輸血」，一旦美國政策轉向或投資失利，「這筆爛帳誰來扛？」

在能源議題上，民眾黨也提出強烈質疑。協議內容中納入台灣投資美國「能源產業」，但就在政府承諾大量資本外流之際，台積電總裁魏哲家卻在法說會上直言「自己擔心台灣的電力供應。」民眾黨指出，若本土電力無法支撐AI發展與先進製程擴產「甚至會限制台積電的擴產。護國神山的沈痛預警，政府聽到了嗎？」民眾黨進一步質疑，在台灣能源轉型受阻、企業因缺電而裹足不前的關鍵時刻，政府卻選擇將資源投入美國能源建設，形同對本土電產業釜底抽薪。

此外，針對盧特尼克部長直言要轉移台灣40%產能，民眾黨警告，民進黨政府必須誠實回答國人：「當台灣引以為傲的先進製程與高階製造被搬走四成，台灣剩下的戰略籌碼還有些什麼？」。民眾黨指出，「矽盾」的關鍵價值在於「不可取代性」，若政府配合加速供應鏈外移，等同主動削弱台灣在地緣政治中的價值。

民眾黨強調，理解國際現實與地緣政治壓力，但談判的目標應是爭取「矽盾的時間」、強化體質，而非將矽盾視為「一次性的保護費」交出。民眾黨也列出後續三大關鍵挑戰，包括高達5000億美元的投資案如何由投審會嚴格把關進而確保技術不外流、2500億美元信保額度是否衝擊國內融資環境而政府要如何因應，以及關稅風波下已受創產業（如水五金等）是否能獲得有效輔導與恢復。

台灣民眾黨強調，我們支持台美合作，但反對無底線的掏空台灣。請執政黨告訴人民：為了「讓川普滿意」，台灣還要再退讓多少？在美方強大的壓力下，如何把關？已受損的部分，如何修復？

