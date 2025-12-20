這算羊的報恩？！ 《綿羊偵探團》幫金剛狼申冤

休傑克曼（右）扮演牧羊人喬治，每天都會唸推理小說給綿羊聽，久而久之牠們成了綿羊偵探。（索尼影業提供）

腦洞大開的電影什麼都有！《綿羊偵探團》（The Shppe Dectives）改編德國暢銷懸疑小說，只是辦案的主角是一群綿羊！牠們為了休傑克曼（Hugh Jackman）飾演的牧羊人喬治的不明死亡，決定伸張正義，展開一場「毛茸茸」的推理辦案。

改編自德國知名作家萊奧妮史汪（Leonie Swann）的暢銷懸疑小說，請出影集《最後生還者》監製克雷格麥辛（Craig Mazin）擔任編劇，把這部小說從最初的動畫構想，改編成如今看到的真人與電腦動畫的結合版本。導演凱爾巴爾達（Kyle Balda）過去曾拍過賣座的《神偷奶爸》《小小兵》系列，《綿羊偵探團》則是他首度嘗試真人電影。

除了「金剛狼」休傑克曼飾演牧羊人喬治以外，本片還網羅了艾瑪湯普遜（Emma Thompson）、布萊恩克萊斯頓（Bryan Cranston）、與派屈克史都華（Patrick Stewart）等重量級明星陣容助陣，一起偵破峰迴路轉又人人有嫌疑的牧場謀殺案。綿羊們意識到自己必須挺身而出，開始追查並調查人類嫌疑犯，也證明了就算是綿羊，也能成為聰明絕頂的破案高手；觀眾將跟隨著獨特的羊式邏輯與思考方式，從羊毛般糾結不清的線索中不斷挖「嚼」下去。

