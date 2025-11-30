這算「颱風尾」？反治水腐敗 馬尼拉神職人員、公民團體上街示威

當地時間 30 日，菲律賓首都馬尼拉爆發大規模抗議事件，超過 3000 位民眾針對政府防洪工程中的貪腐問題上街遊行表達不滿，甚至就連菲律賓天主教神職人員也出面參與。 圖：翻攝自 @tmt_allenlimos X 帳號

[Newtalk新聞] 菲律賓首都馬尼拉近期爆發大規模示威抗議，上千位民眾因不滿政府官員挪用防洪工程資金的貪腐行為走上街頭，甚至就連羅馬天主教的神職人員也參與其中，要求政府追究相關人員的責任。面對數千名抗議民眾，菲律賓當局部署近兩萬名警力，菲律賓官員的貪腐問題也再次成為國際輿論的關注焦點。

綜合《彭博社》、中國《環球網》等外媒報導，當地時間 30 日，近 3000 名示威民眾聚集在馬尼拉的一個公園內，抗議官員在防洪工程中涉及的貪腐行為，同時要求菲律賓當局對涉事官員進行問責。部分天主教神職人員也參與示威活動，並為抗議民眾舉行彌撒。

報導稱，截至目前為止，此次的貪腐醜聞已經波及大批菲律賓官員、議員以及建築公司相關人員。許多抗議民眾高呼著將涉事人員關進監獄的口號，持續朝著總統府邁進，呼籲當局結束政府內部的「系統性腐敗」問題。面對憤怒的抗議民眾，菲律賓警方總計部署 1.7 萬名警察，試圖應對抗議活動中可能發生的意外事件。

針對此次的抗議事件，同樣參與抗議活動的菲律賓天主教主教團主席帕布羅．維吉里奧．大衛( Pablo Virgilio David )發布聲明，呼籲民眾團結一致，對菲律賓社會中存在的腐敗行為進行懺悔。大衛表示，如果菲律賓民眾想要擁有更沒好的未來，「就需要在道德、精神層面進行重塑」。

該報導補充稱，菲律賓防洪工程腐敗的問題在近幾個月的時間內，引發菲律賓社會廣泛關注，上千件與防洪工程相關的基礎設施項目被指控「不存在」或「偷工減料」。當地時間 9 月 21 日，包含馬尼拉在內的多個大城市爆發大規模抗議，參與人數預估超過 10 萬人，至少 216 人遭警方逮捕。在那之後，馬尼拉幾乎每周都會舉辦反貪腐的示威遊行，許多民眾也擔心一系列貪腐醜聞可能傷害投資者對菲律賓的信心。

